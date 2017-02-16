CHP İzmir Milletvekillerinin İzmir Marşı korosu

CHP İzmir milletvekilleri, TBMM'de hep birlikte okudukları İzmir Marşı ile referandum çalışmalarını başlattı.

Aynı zamanda İzmir Milletvekili olan CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, genel başkan yardımcıları Selin Sayek Böke, Zeynep Altıok, İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Zekeriya Temizel, Özcan Purçu, Ali Yiğit, Musa Çam ve Murat Bakan, Meclis Basın Toplantısı salonunda bir araya gelerek İzmir Marşı'nı okudu. İzmir milletvekilleri, yaptıkları ortak açıklamada şöyle dedi:

"Tek ses, tek yürek olarak sahaya iniyoruz. Referandum öncesi birlikte mecliste son ımız. Hepimiz sahaya inip, ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşıp neden hayır dememiz gerektiğini anlatacağız. İnanıyoruz ki İzmir'in dağlarında da Türkiye'nin dağlarında da çiçekler açacak. Mustafa Kemal ruhu sonsuza dek yaşayacak."

DHA