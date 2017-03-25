CHP'li Tekin ve Berberoğlu 'Evet' standını ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Enis Berberoğlu, Beykoz'da esnaf ziyareti yaptı. İki vekil esnaflara, referandumda neden 'Hayır' oyu verilmesi gerektiğini anlattı. Tekin, Berberoğlu ve beraberindekiler 'Evet' standındakilerle de selamlaştı.

CHP'li vekiller Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu bugün Beykoz'da referandum çalışmaları için sahadaydı. Tekin ile Berberoğlu ilk olarak

Beykoz İlçe Başkanlığı'nda kameralar karşısına geçti. Burada konuşan Tekin, "İçeride ve dışarıda çok dertlerimiz var. Sorunlarımız öylesine devasa büyümüş ki. Bütün bu sorunların içinde neden bu referanduma sürüklendiniz Ama size bir müjdem var; sahadaki gördüğümüz manzara, çok şükür vatandaşımız ayın 16'sında destan yazacak. 'Hayır' oyları çok yüksek oranda. Öyle 35 puan değil çok çok yüksek oranda. 65'in altına düşmesi mümkün değildir" dedi.

"YARGI SİSTEMİ BİR ÇETENİN ELİNE GEÇTİ"

Tekin, "İnşallah umut ediyoruz ki bu son 20 günlük süre içerisinde de o yüzde 35'lik banttaki kardeşlerimizi ikna ederiz. Sevgili AK Partili, MHP'li kardeşlerim 2010 yılında yapmış olduğunuz hatayı ancak böyle telefi edebilirsiniz. 2010 yılındaki referanduma gittiniz 'Evet' dediniz. O 'Evet'in Türkiye'ye beledi çok ağır oldu. Maalesef bir darbe oldu. Yargı sistemi bir çetenin eline geçti. Yargı sistemi bir grubun, zümrenin, kişinin eline geçti mi o ülkeyi teslim alırlar. Onun için hepimizin, başta serveti olan AK Partili kardeşlerimizin hukuka ve adalete ihtiyacı var. Gelin hep birlikte hukukumuza, adaletimize sahip çıkalım" diye konuştu.

'HAYIR'I ANLATTILAR

Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu ile beraberindekiler basın açıklamasının ardından 'Halkın Otobüsü' yazılı propaganda otobüse binerek Beykoz'da 'Hayır' turuna çıktı. Tekin ile Berberoğlu birçok noktada esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Tekin ile Berberoğlu, onlara neden 'Hayır' denilmesi gerektiğini anlattı. Yaklaşık 3,5 saat süren 'Hayır' turu sırasında Tekin ve Berberoğlu 'Evet' standının yanından geçerken buradakilerin elini sıkıp başarılar diledi.



DHA