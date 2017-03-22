Cinayetten gözaltına alındı, serbest kaldı, yeni deliller bulununca bu kez tutuklandı

SAMSUN'da geçen 52 yaşındaki Meliha Sohum'u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılan 46 yaşındaki Yusuf Baltacı, polisin bulduğu yeni deliller nedeniyle tekrar gözaltına alındı. Baltacı bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun'un Atakum İlçesi'nde oturan 4 çocuk annesi Meliha Sohum, 2014 yılının Aralık ayında hastaneye gitmek üzere evden ayrıldı. Uzun süre geçmesine rağmen eve dönmeyince de yakınları polise müracaat edip kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından polis soruşturma başlattı. Soruşturma sırasında 2015 yılının Nisan ayında Tekkeköy İlçesi Tersane Bölgesi'nde deniz kenarında kadın cesedi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Polisin olay yerindeki incemelesinin ardından kadın cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis cesedin kayıp olan Meliha Sohum'a ait olabileceği ihtimali üzerine yakınlarından DNA örneği aldı. Yapılan DNA testi sonrası vücudunda herhangi bir iz bulunamayan Meliha Sohum'a ait olduğu tespit edildi.

Meliha Sohum'un cinayete kurban gitmiş olması ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştiren polis özel bir ekip kurdu. Kurulan özel ekip, Sohum'u tanıyan ve en son görüştüğü iddia edilen ekmek fırını işletmecisi Yusuf Baltacı'yı şüpheli olarak gözaltına aldı. Şüpheli, polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2016 yılının Haziran ayında adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Meliha Sohum'un cinayete kurban gittiğini düşünen cinayet masası ekipleri, serbest kalan şüpheliyi yeniden takibe aldı. Soruşturma sırasında polis olayın cinayet olduğu ve Yusuf Baltacı tarafından işlendiği yönünde yeni deliller elde edip 2 gün önce tekrar gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Baltacı savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA