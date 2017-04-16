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İstanbul Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandıktan sonra ev yapımı çikolata aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandıktan sonra ev yapımı çikolata aldı

14:5516 Nisan 2017
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Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandıktan sonra ev yapımı çikolata aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandıktan sonra ev yapımı çikolata aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullandıktan sonra Kısıklı'daki evlerine hareket etti. Erdoğan çifti evlerinin yakınında açılan bir pastaneye uğrayıp alışveriş yaptı. Emine Erdoğan ev yapılı çikolata ve kurabiye satın aldı. Ödemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. 

TARABYA'DAN TAKİP EDECEK

Bir saat kadar Kısıklı'daki evlerinde dinlenen Erdoğan çifti öğleden sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrılırken evinin önünde bekleyen kalabalıkla makam aracının içinden kısa bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarını Tarabya Köşkü'nden takip edeceği öğrenildi.

 

DHA

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