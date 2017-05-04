Cumhurbaşkanı'na suikast timi davasında ara karar bekleniyor (2)

CUMHURBAŞKANI VE DAMADININ TANIK OLARAK DİNLENMESİNİ İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı, Muğla 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, helikopterdeki makineli tüfeği kullanan Astsubay Selman Çankaya'nın ek beyanı alındı. Çankaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Berat Albayrak'ın mahkeme huzurunda tanık olarak dinlenmesini talep etti.

'YORUM DEĞİL SAVUNMA YAPIN' UYARISI

SAT tim komutanı yüzbaşı Özay Cödel de ek beyanında duruşmaların çok uzun sürmesi nedeniyle herkesin uyuduğunu belirtip, 'Müebbetle yargılandığımız bu duruşmaların daha sağlıklı ortamda yapılmasını talep ediyorum. Ayrıca mahkeme üzerinde siyasi baskı olduğunu, bir an önce karar verilmesinin sağlanmaya başlandığını düşünüyorum' dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Melihşah Baştoğ, 'Üzerimizde siyasi baskı yok, siz yorum değil, savunma yapın' diye karşılık verdi.

'ZEKERİYE KUZU'NUN EN ÇOK CEZA VERDİĞİ KİŞİYİM'

Tanık olarak dinlenenler arasındaki Olcay Kurt'un karaktersiz olduğunu iddia ederek ek beyanına başlayan Astsubay Çavuş Ekrem Benli de 'Sanıklardan Zekeriya Kuzu'nun (astsubay) en çok ceza verdiği kişi benim. Asla kayırma yapmadı. Bunlar 5 yıl çalıştığım arkadaşlarıma sorulabilir. Hakkımda tanık olarak dinlenen kişiler bir şey olduğunda arkamızdan sallıyorlar. Olcay Kurt ve bunlar kripto FETÖ'cüdür' dedi.

MAK timinde görevli astsubay Serkan Elçi de 'Emir komuta zinciri içerisinde bu olaylara dahil oldum. Olan bir şeyi kanıtlamak kolaydır bunu yapabilirim ama olmayan bir şeyi nasıl kanıtlayacağımı bilmiyorum. Burada birçok tanık dinlendi. Kimse benim hakkımda 'FETÖ'cü' demedi. Siz bizden ne istiyorsunuz Nasıl bir mahkeme formatı içerisindesiniz, öğrenmek istiyorum' dedi.

Elçi'nin beyanının alınmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

DHA