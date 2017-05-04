Cumhurbaşkanı'na suikast timi davasında ara karar bekleniyor (3)

İSTESEYDİM KAÇARDIM

Cumhurbaşkanlığı suikast timi davasının verilen aranın ardından sanık ek beyanlarının dinlenmesiyle devam edildi. Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı ek beyanında iddianamede önemli bir yanlışlık olduğunu belirtip, şunları söyledi:

'Helikopterin Marmaris'ten Dalaman'a yönlendirildiği belirtiliyor ve bize yakıt verme talimatı verildiği söyleniyor. Ancak, böyle bir şey yok. Helikopterin birinci gelişi ve kalkışında kimse bize bir şey söylemedi. Darbecilere ait helikoptere yakıt vermekle suçlanıyorum. Bunların hiçbirinden haberim yok, çünkü ben birinci amirimden aldığım talimatları yerine getirdim. Alay Komutanı Albay Yavuz Özfidan'a helikopterin gelişini bizzat bildirdim. Çünkü üzerimdeki amirlerimden bu helikopterin darbecilerle ilgili olduğu yönünde hiçbir bilgi gelmedi. Duyduklarım sadece Marmaris üzerinde helikopterler olduğu ve halka ateş açtığı yönündeydi. Cumhurbaşkanının hangi saatte İstanbul'da olduğunu biliyordum. Cumhurbaşkanı İstanbul'dayken, tam bir saat sonra bana gelen helikoptere yakıt vermekle suçlanıyorum. Cumhurbaşkanı zaten İstanbul'da ben o helikoptere yakıt vererek nasıl darbeye yardımcı olduğumu anlayabilmiş, kavrayabilmiş değilim. FETÖ ile kendimi bağdaştıramıyorum. Yüksek mesai yaptığım arkadaşlarımın tamamına sorun birisi beni FETÖ ile bağdaştırırsa suçlamayı kabul edeceğim. FETÖ ile benim adımın yan yana gelmesi mümkün değil. Suç işleseydim, dibimde deniz var tekneye biner istediğim yere giderdim. Kaçmak isteseydim, kaçabilirdim. Ancak, aklımdan kaçmak gibi bir şey geçmedi, geçemez. Aleyhimdeki delilleri kabul etmiyorum. Bu adaletsizliğe de yüce mahkemenizin son vereceğini düşünüyorum.'

BAŞYAVER, ANKARA'YA NAKLİNİ İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini darbeci askerlere bildirdiği iddiasıyla yargılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı ise ek beyanında açık havada toplantı yaptığı iddialarını reddettiğini belirtip, '22 Mayıs'ta Ankara'da başlayacak duruşmalar için naklimi talep ediyorum' dedi.

MENFEZ PAŞASI, 'TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından 'Menfez Paşası' olarak anılan astsubay Zekeriya Kuzu'nun ek beyanına nereden, nasıl başlayacağını bilemediğini belirtmesi üzerine Mahkeme Başkanı Melihşah Başol, 'İstediğin yerden başla' diye karşılık verdi. Bunu üzerine Kuzu, şöyle devam etti:

'Bu işin çok basit bir şey olmadığını biliyoruz. Bu devletin bekası içindir ki canımda ailem de devlet için feda olsun. Mahkeme heyetinin doğru karar vereceğine inanıyorum. Şu ana kadar açıklanan çok fazla çelişki var. Bu işin bir FETÖ bir de suikast ayağı var. Bu bir senaryodur. Bu senaryo gereği benim aleyhimde her şey yazıldı, çizildi. İçim çok rahat. Bu davada hakikatlerin ortaya çıkarılmasını ben de istiyorum. FETÖ'cü olduğuma dair 45 kişinin verdiği ifade var bunların hepsi yalan. İfadelerinde sadece Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Timleri'nde gruplaşma olduğu doğru. Ayrıca bu ifadeleri verdikleri söylenenler bu kabiliyetten yoksundur.Yönlendirme ile bu ifadeleri verdiklerine inanıyorum. İçerde olanlar FETÖ'cü, dışarıdakiler değilse, dışarıda olan arkadaşlarıma aynı soruların sorulmasını istiyorum. 3- 4 kişi, 'Çamur at izi kalsın' yoluyla gidiyor. 52 yaşındayım, ben istesem de terörist olmayı beceremem, Buradan daha çok malzeme çıkacak ama bu çok uzar. Cezaevinde şiir yazmaya başladım. Cem Yılmaz gibiler nasıl zengin oluyor şimdi daha iyi anlıyorum. Böyle senaryolarla zengin oluyorlar. İçki içtiğim söyleniyor. Evet, zamanında çok içki kullandım. Cumhurbaşkanı'na Allah uzun ömürler versin. Cumhurbaşkanımıza küfür etmedim, araştırılsın. Kendi halimde bir insanım. Dini sohbetlere katılmış olabilirim. Ama dini sohbetler kötü değildir' dedi.

'Benim için Hava Kuvvetleri'nde etkili öyleyse FETÖ'cüdür' diyorlar' diyen Kuzu, şöyle devam etti:

'Ne demek etkili olmak Görevimi yaptım, ne etkim olabilir ki İşin şakası bir yana, 1 doların dışında koleksiyonum olan paralar da vardı. Onların bana iade verilmesini istiyorum. Suçlu olduğuma inanmadığım için tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum.'

Duruşma Binbaşı Taner Berber'in ek beyanın alınmasıyla sürüyor.

DHA