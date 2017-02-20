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Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşecek
15:2420 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşecek

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bu gece KKTC’ye gidecek.

Çavuşoğlu, yarın KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek. İkili görüşmenin ardından müzakere heyeti ve TC Dışişleri Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla heyetler arası görüşmeye geçilecek. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 13:30’da Çavuşoğlu onuruna vereceği öğle yemeğinin ardından, 14:45’te Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarının katılımıyla müzakerelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapılacak.Toplantıların ardından Çavuşoğlu ile Akıncı ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile de görüşecek

DHA

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