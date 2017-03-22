Dışişleri Bakanlığı'ndan Londra Parlamento'suna yapılan terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Londra’da Parlamento’nun bulunduğu Westminster bölgesinde meydana gelen terör saldırılarını kınayarak, Birleşik Krallık halkının acısını paylaştığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:" Sözkonusu menfur saldırı, terörün masum insanları hedefleyen hain ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermiştir. Benzer saldırılara birçok defa maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Birleşik Krallık’ın ve Birleşik Krallık halkının acısını paylaşmaktadır. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelede Birleşik Krallık’a her türlü desteği vermeye devam edecektir. Terörle mücadelede küresel işbirliğinin önemini bir kez daha vurgulayarak, terör ve şiddet kültüründen beslenen zihniyetin her türlüsüne karşı uluslararası toplum ve müttefiklerimizle dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğimizi yineliyoruz."

DHA