Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Edirne Haberi: Edirne'de 'ByLock' kullanan 3 polis müdürü tutuklandı

Edirne'de 'ByLock' kullanan 3 polis müdürü tutuklandı
16:2213 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Edirne'de 'ByLock' kullanan 3 polis müdürü tutuklandı
Edirne'de 'ByLock' kullanan 3 polis müdürü tutuklandı

EDİRNE’de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 3 polis müdürü tutuklandı.
Edirne'de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında önce açığa alınıp ardından meslekten ihraç edilen 3’üncü sınıf emniyet müdürü Ö.Y., M.A.A. ile 4’üncü sınıf emniyet müdürü O.Ş., örgütün haberleşme sistemi 'ByLock' kullandıkları tespit edilince gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. O.Y., M.A.A. ile O. Ş., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Bu arada gözaltında bulunan 3’üncü sınıf emniyet müdürü S.Ö.'nün emniyetteki soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar