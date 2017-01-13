Edirne'de 'ByLock' kullanan 3 polis müdürü tutuklandı

EDİRNE’de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 3 polis müdürü tutuklandı.

Edirne'de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında önce açığa alınıp ardından meslekten ihraç edilen 3’üncü sınıf emniyet müdürü Ö.Y., M.A.A. ile 4’üncü sınıf emniyet müdürü O.Ş., örgütün haberleşme sistemi 'ByLock' kullandıkları tespit edilince gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. O.Y., M.A.A. ile O. Ş., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu arada gözaltında bulunan 3’üncü sınıf emniyet müdürü S.Ö.'nün emniyetteki soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

DHA