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Kilis Haberi: El Bab'da 1 Türk ve 3 ÖSO askeri yaralandı

El Bab'da 1 Türk ve 3 ÖSO askeri yaralandı
17:3017 Şubat 2017
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El Bab'da 1 Türk ve 3 ÖSO askeri yaralandı
El Bab'da 1 Türk ve 3 ÖSO askeri yaralandı

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 1 Türk ve 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde 1 Türk ve 3 ÖSO askeri yaralandı. Ayrıntısı bilinmeyen olayda yaralanan askerler, araçlarla sınır hattına getirildi ve daha sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA

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