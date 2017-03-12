Emre Saltık, son yolculuğuna uğurlandı(EK BİLGİLERLE YENİDEN)

GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu 57 yaşında yaşama veda eden Türk Halk Müziği sanatçısı Emre Saltık, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, aralarında tanınmış sanatçı ve çok sayıda politikacının da olduğu binlerce kişi katıldı.

Geçen hafta rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan ve 4 gün sonra kurtarılamayan aynı zamanda Büyükçekmece Belediye Meclisi üyesi olan sanatçı Emre Saltık için ilk tören saat 12.00'de Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Buradaki törende konuşma yapan Türk Halk Müziği'nin usta ismi Arif Sağ, “Doğru şeyler bıraktı. Doğrı işler yaptı, doğru bir isimle gidiyor. Ben kendisini de ailesini de yaşadığı dönemde yaptıklarından dolayı kutluyorum. Şu anda ben Emre'yi ölü saymıyorum. O yaşıyor yaşayacak. Talebeleri, yaptıklarını gördü, çocuklarımız da görecek" dedi. Daha sonra sahneye davet edilen sanatçı ve politikacılar Emre Saltık'ın ay-yıldızlı üzerinde karanfiller bulunan tabutunun başında Hozatlı Ahmet Dede'nin 'Ala Gözlü Nazlı Pirim' isimli deyişini okudu.

Burada törende yapılan konuşmalarda Saltık'ı sevenler duygularını dile getirdi. Cenaze daha sonra Büyükçekmece Güzelce Cemevi'ne götürüldü. Cemevindeki cenaze töreninde Emre Saltık'ın eşi Firaz Saltık ayakta güçlükle durdu. Firaz Saltık eşinin Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından, Emre Saltık'ın Türk Bayrağı ve karanfillerle donatılmış tabutu, alkışlar arasında cenaze arabasına konuldu, Güzelce Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇOK SAYIDA TANINMIŞ İSİM KATILDI

Emre Saltık için düzenlenen törene aralarında İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay'ın da bulunduğu çok sayıda sanatçı ve tanınmış isim katıldı. Cenazeye katılan sanatçılar şunlar:

Arif Sağ, Erol Parlak, Zafer Gündoğdu, İbrahim Tatlıses Orhan Gencebay, Ali Rıza Binboğa, Nilüfer Akbal, Ferhat Tunç, Suavi, Ali Asker, Tolga Sağ, Suat Suna, Ali Haydar Timisi, Cengiz Özkan, Kubat, Yusuf Benli, Metin Karataş, Aynur Haşhaş, Aydın Öztürk, Arzu, Şahin Aydın, İlyas Salman.

CHP milletvekilleri Erdoğan Toprak, Oğuz Kaan Salıcı, Ali Şeker, Zeynel Emre, Barış Yarkadaş, Gürsel Erol, Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da Saltık için düzenlenen törende yer aldı.



DHA