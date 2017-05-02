FETÖ adliye yapılanması davasında 4 sanık tahliye edildi

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)FETÖ / PDY'nin İstanbul genelindeki adliye yapılanmasına ilişkin 87'si tutuklu 129 sanığın, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 6. duruşması yapıldı. Mahkeme, tutuklu yargılanan sanıklardan 4 kişinin tahliyesine karar verdi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinin yanındaki binada yapılan davanın 6. duruşmasına, 87'si tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuksuz sanık Ali Vural, FETÖ üyesi olmadığını savunarak, 'Polis ve askeri sınavlara girdim. Yüksek puan almama rağmen mülakatlarda elendim. Üniversite okuyacak ekonomik durumum yoktu, bü yüzden katipliğe müracat ettim. ByLock programını kesinlikle kullanmadım. Eğer böyle bir program kullanmış olsaydım kesinlikle hatırlardım. Masumum, bu durumun ortaya çıkacağını biliyorum. Cemaat okullarında okumadım' dedi.

Tutuksuz sanıklardan Barış Arslan, örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, 'FETÖ'yle irtibatlı evlerde kaldığım iddia edilmiştir. Öğrencilik ve meslek hayatım boyunca kendi evlerimde kaldım' dedi. Tutuksuz sanıklardan Rıdvan Yıldırım, öğrencilik hayatında arkadaşları ile tuttuğu evlerde kaldığını öne sürerek, 'Hiçbir cemaat ve yapıyla bağlılığım yoktur. FETÖ örgütü elebaşısını ve örgüt üyelerini lanetliyorum. Bu adamı hiçbir zaman sevmedim ve ideolojisini desteklemedim' dedi.

4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti sorguların ardında tahliye taleplerini değerlendirmek için duruşmaya bir saat ara verdi. Aranın ardından 4 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Mayıs'a erteledi.

DHA