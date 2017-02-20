FETÖ gözaltıları; Eski hakim ve savcılar adliyeye sevkedildi (3)

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) Selam Tevhid soruşturmasında kumpas yaptıklarına ilişkin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya ile eski hakim Dursun Ali Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

ELLERİNİN PLASTİK KELEPÇE OLDUĞU GÖRÜLDÜ

İki gün önce gözaltına alınan eski hakim Gündoğdu ile eski savcılar Çimen ve Sarıkaya ek gözaltı süresi boyunca Vatan'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutuldu. Şüpheliler bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildiler

Adliyeye getirilen şüphelilerin ellerinin plastik kelepçeli olduğu görüldü. Öte yandan Sarıkaya'nın yakalandığı evi kiralayan ve gözaltına alınan Erol Yılmaz İrfanoğlu da adliyeye getirildi. Çimen ve Sarıkaya ile Gündoğdu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne bağlanarak ifade verecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından 54 hakim ve savcı hakkında, "Selam Tevhid'de Kumpas" yaptıkları iddiasıyla açılan ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde süren davanın firari hakimi Dursun Ali Gündoğdu ile firari savcıları Sadrettin Sarıyaka ve Adnan Çimen, Cuma günü gece gözaltına alındı. Meslekten ihraç edilen eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile Hakan Fidan'ı 7 Şubat 2012 tarihinde ifadeye çağıran firari savcı Sadrettin Sarıkaya, Kayaşehir'de saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Aynı saatlerde Bakırköy'de düzenlenen operasyonla firari savcı Adnan Çimen'de Bakırköy'de sokakta yürürken gözaltına alınmıştı. Sarıkaya'nın yakalandığı evi kiraladığı iddia edilen Erol Yılmaz İrfanoğlu da gözaltına alınmıştı.

DHA