FETÖ'nün medya yapılanması davası (3)

Hayati KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)FETULLAHÇIÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik aralarında Said Sefa, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 25'i tutuklu toplam 29 sanığın yargılandığı davada 8 sanığın savunması tamamlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, Atilla Taş'in da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların tümü katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Said Sefa ise duruşmaya katılmadı. Saat 21.20'ye kadar süren duruşmada, Ahmet Memiş, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu ve Cihan Acar'ın savunması tamamlandı. Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep ettiler.

"BANK ASYA'DAKİ HESABIM MAAŞ HESABIDIR"

Zaman gazetesi muhabiri Bayram Kaya, ekonomi alanında haberler yazdığını, daha sonra ise emniyet muhabirliği yaptığını belirterek "Tanık ifadelerine dayandırarak 28 Şubat süreci hakkında kitap yazdım. Kamuoyuna yansıyan 17 Aralık operasyonuyla ilgili de yazdığım şeyler oldu. Bütün kitaplarımda kaynak gösterdim ve hiçbir istihbarat raporuna dayandırarak bilgi vermedim. Hrant Dink cinayetiyle ilgili yazdığım kitabımı da cinayetten 6 yıl sonra kaleme aldım. Dink cinayetiyle ilgili yazdıklarım ve o güne ait bilgilerin unutulmamasına dairdir" dedi. Tutuklandığı süreye kadar sarı basın kartı sahibi olduğunu iddia eden Kaya, "Benim gidecek bir ülkem yoktur. Bazı gazete yöneticileri gibi de tazminat alarak yurtdışına kaçmadım. Ben terörist değilim, suça bulaşmış kimler varsa hukuk içinde cezalarını çekmelidir. Bank Asya'daki hesabım maaş hesabıdır. "ByLock" da kullanmadım." şeklinde konuştu.

"FUATAVNİ HESABINI TAKİP ETMİYORUM"

Savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Bünyamin Köseli de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Köseli, fuatavni twitter hesabını takip etmediğini öne sürerek, "İddianamede, attığım bir tweet dolayısıyla fuatavni'yle irtibatlılı gösterilmişim. Ben, fuatavni hesabını takip etmiyorum, takip etmeyi gerek dahi görmedim. Propaganda amacım olsaydı bu hesabı takip ederdim. Said Sefa isimli şahısı Twitter'dan tanıyorum ve iki tweetini paylaşmışım. Bu şahısla herhangi bir irtibatım yoktur" dedi.

Duruşma, sanık savunmalarının tamamlanması için yarına ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Twitter'de "Fuat Avni" hesabını açan firari sanık Said Sefa'nın "Darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt yöneticiliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor. 196 sayfalık iddianamede, Fuat Avni hesabının "örgütün kara propaganda ve dedikodu hesabı" olduğu vurgulanıyor. İddianamede, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın ise "Silahlı örgüte üye olmak" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri isteniyor. Şarkıcı Atilla Taş'ın FETÖ / PDY'nin basın kuruluşu olduğu değerlendirilen ve kapatılan Meydan Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı, yazıları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle her ne kadar örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan tutuklanmış ise de fiilen örgütle irtibatı sebebiyle kapatılan TV kanallarına giderek destek olması gibi hususlar dikkate alındığında örgüt üyesi olduğu kanaatine varıldığı ifade ediliyor.

DHA