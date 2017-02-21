Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özyurt: Türkiye’de elektrikli araçlarla ilgili motivasyon yok

FORD Otosan Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt, Bursa'da elektrikli araçların geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Elektrikli araçların yapılmasında hiçbir problem yok. Yapılması, üretilmesi bir problem değil, tekniği ve teknolojisi var. Fakat altyapısı hazır değil. Aracı yapmakla iş bitmiyor. Şu anda bizde pazar büyüklüğü yok. Türkiye’de şu anda elektrikli araçlarla ilgili çok büyük bir motivasyon yok" dedi.

Uludağ Üniversitesi (UÜ) İşletme Topluluğu'nca bu yıl 12'ncisi düzenlenen, 'Ulusal Profesyoneller ve Başarılı Yöneticilerle Sektörler Kongresi' üniversitenin yerleşkesi içersinde bulunan Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde bugünde devam etti. Kongreye davet edilen Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. İlk olarak öğrencilerin sektörle ilgili sorularını yanıtlayan Özyurt, elektrikli araç üretiminin gelecek projeler arasında yer aldığını söyledi.

Özyurt, "Transit araçlarımızın hibrit elektrikli ve benzinli motorlu olan bir versiyonunu devreye almak üzere çalışmaya başladık. Bu, özellikle şu anda İngiltere, Londra'da şehirlerin büyümesi ve ulaşım imkanlarının boyut değiştirmesi nedeniyle başlatılmış bir proje. Daha az araç, daha çok toplu taşıma için verimli araçlar gerekli" diye konuştu.

“ELEKTRİKLİ ARAÇ ÖNCE ÇİN’E GİRECEK”

Dünya üzerinde elektrikli otomobilin pazar önceliğine göre üretileceğini söyleyen Özyurt, “Aslında hava kirliliği gibi etkenler elektrikli araçlar üzerinde etkili olacak. Elektrikli araçların üretimi ise tamamen pazar ihtiyaçlarına göre şekillenecektir. Türkiye'de şu adan elektrikli otomobille ilgili çok yüksek bir motivasyon yok. Ne kadar zaman alacağını bilemeyiz. Bizde, Avrupa'daki bazı ülkelerde konuşulan seviyede değil. Elektrikli araçların yapılmasında hiçbir problem yok. Yapılması, üretilmesi bir problem değil, tekniği ve teknolojisi var. Fakat altyapısı hazır değil. Aracı yapmakla iş bitmiyor. Şu anda bizde pazar büyüklüğü yok. Bunun gelişimine bağlı takip edilmesi gereken bir konu. Bence en önce Çin ve bazı çok sert emisyon kuralları olan ülkelerde elektrikli araçla girecek” diye konuştu.

DHA