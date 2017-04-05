(Görüntülü Haber)TÜRSAB'tan 'Booking.com' toplantısı

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, ' ( Booking.com'un kapatılması) Gelsinler, şirketlerini kursunlar, eşit şartlarda mücadele etsinler, diyecek bir şeyimiz yok. Ama siz kalkıp da 'en iyi fiyat bizde' derseniz… Yurtdışından gelenlere müdahale yapmadık, biz tamamen yurtiçindeki satışlara yönelik yaptık' dedi. Ulusoy, ' Ben aynısını Almanya'da, İsviçre'de yapabiliyor muyum Onların kanunlarına uyuyorum, gittiğimiz yerin kanununa uyuyoruz, uymak mecburiyetindeyiz' diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy ve TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün açtıkları dava sonrası Booking.com'un kapatılmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

“ONLAR DA HER HALDE MAHKEMENİN BU KARARI VERECEĞİNİ BEKLEMİYORLARDI'

Toplantıda konuşan Başaran Ulusoy, “Hukuk devleti olan Türkiye'deki kanunlar çerçevesinde mücadelemizi yaptık. Mahkeme bunu haklı gördü. Türkiye Otelciler Birliği bize teşekkür yazısı yazdı. Onlar da herhalde mahkemenin bu kararı vereceğini beklemiyorlardı. Onlar en iyi fiyatı verdiği zaman, burada portalları olanlar en iyi fiyatı vermiyorlar mı Onların portalları yok mu Onlar otel satmıyorlar mı Ama onlar da rekabet edemiyorlar. Sabrettiler onlar da bize güvendiler. Biz de gereğini yaptık. Bu adımlar haksız rekabeti ortadan kaldıracak olan adımlar. Gelsinler, şirketlerini kursunlar, eşit şartlarda mücadele etsinler, diyecek bir şeyimiz yok. Ama siz kalkıp da 'en iyi fiyat bizde' derseniz… Yurtdışında gelenlere müdahale yapmadık, biz tamamen yurtiçindeki satışlara yönelik yaptık. Biz ayrı bir portal mı kuracaktık, o zaman bizim acentelerimiz ne olacak Onlar bu işleri yapıyorlar ve gayet başarılılar. Garanti oda adı altında 30-40 odayı kapatıyorsunuz sonra ben oda istediğim zaman bana yok diyorsunuz, otel boş' dedi.

“BEN AYNISINI ALMANYA'DA, İSVİÇRE'DE YAPABİLİYOR MUYUM'

Ulusoy, “Haksız rekabeti ortadan kaldıracak çalışmalar yapacaklar. Ne demek 'en iyi fiyat bizde, en iyi oda bizde, en iyi otel bizde'. Peki arkadaşlarımın yaptıkları ne oluyor Onlar da eşit şartlarda sahaya çıksınlar. Garanti oda sayısında anlayış göstersinler ve şirketlerini burada kursunlar. Ben aynısını Almanya'da, İsviçre'de yapabiliyor muyum Onların kanunlarına uyuyorum, gittiğimiz yerin kanununa uyuyoruz, uymak mecburiyetindeyiz. Dışarıya en fazla açılan kurumlardan bir tanesiyiz' diye konuştu.

“BOOKİNG.COM'A KARŞI OLAN BİR KURUM DEĞİLİZ'

Başaran Ulusoy, “Booking.com'a karşı olan bir kurum değiliz. Ama bizim arkadaşlarımızın eşit şartlarda çalışabileceği, eşit şart mücadele edebileceği, haksız rekabeti ortadan kaldıran davranışların olması lazım' dedi.

KÜÇÜK OTELLERE ULAŞIM

Başaran Ulusoy ve Çetin Gürcün açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Başaran Ulusoy, bir gazetecinin küçük otellerin durumda şikayetçi olduğunu ve tüketicilerin bu otellere nasıl ulaşacaklarını sorması üzerine “Onlar hiç meraklanmasınlar ulusal gazetelerimizin sayfalarını açsınlar, portalları gördükleri zaman girsinler' dedi.

“BOOKİNG.COM VE BENZERİ PORTALLARA VERDİKLERİ FİYATLARI ÜYELERİMİZE VERSİNLER'

TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürsel de aynı soruyla ilgili olarak, “Bu birkaç gündür gerçekten çok ses çıkaran, esas bilgi kirliliğini yaratan küçük çaplı butik otellerin, küçük otellerin yüksek perdeden konuşan birlikleri var. Birlikleri onlara bir çözüm bulmaya çalışsın. Booking.com ve benzeri portallara verdikleri fiyatları üyelerimize versinler, Türkiye'deki portallara versinler, bakın nasıl satılıyor' dedi.

DHA