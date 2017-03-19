Gosport Türk Deniz Şehitliği'nde anma töreni yapıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102'inci yıl dönümü nedeniyle Portsmouth'daki Gosport Türk Deniz Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve eşi Esra Bilgiç, Elçi Müsteşar Cem Işık, Başkonsolos Çınar Ergin, Türk Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hava Yarbay Onur Kıyıcı, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, Gosport Belediye Başkanı Lynn Hook, Çanakkale Anma Platformu (ÇAP) Başkanı Servet Hassan, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi başkanı Leyla Kemal, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İngiltere'de yaşayan Türkler Kuzey Londra'da Manor House'dan kalkan otobüslerle Gosport'a akın etti. Gosport Türk Deniz Şehitliği'nde yapılan resmi törene İngiliz bandosu eşlik etti.

Tören, 26 Türk deniz şehidinin bulunduğu şehitlikte, bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, yaptığı konuşmada Türk askerinin, Türk boğazlarına hücum eden Fransız, İngiliz ve müttefikleri devlet askerlerini 18 Mart 1915'de Çanakkale'de yenilgiye uğrattığını belirterek, “Böylece Türk milleti birlik ve beraberlik içinde ülkenin dört bir yanından genci, yaşlısı ve erkeğiyle verilen ve 1923'e kadar süren varoluş mücadelesinde daima ayakta kalacağını göstermiştir. Bu vesileyle başta ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, Türk ulusu ve vatanı uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

“ÇANAKKALE SAVAŞLARI, DÜNYA SİYASİ TARİHİNİN GİDİŞATINA YÖN VERMİŞTİR”

Büyükelçi konuşmasında, Çanakkale Savaşının, geçtiğimiz asrın son “centilmenler savaşı” olduğunu belirterek, Sultan Abdülmecid zamanında eğitim için İngiltere'ye gelen ve çeşitli salgın hastalıklar sonunda şehit olan 26 denizcinin Gosport Türk Deniz Şehitliği'nde yattığını; Çanakkale Savaşı'nda ağır kayıplarına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu belirten Büyükelçi Bilgiç, “Birinci Dünya Savaşının en kritik aşamasını teşkil eden Çanakkale Savaşları, dünya siyasi tarihinin gidişatına yön vermiştir. Kurtuluş Savaşımız için milli birlik, mücadele ateşinin yanmasını sağlamıştır. Vatanımız, Cumhuriyetimiz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmamıştır. 15 Temmuz hain darbe saldırısından sonraki ilk 18 Mart kutlamamız bugünü daha anlamlı kılmıştır. 248 kişi şehadet mertebesine erişmiştir. 15 Temmuz şehitleri ile terör örgütlerine karşı şehadet mertebesine ulaşanları ve tüm şehit ve gazilerimizi yad etmek istiyoruz. Çanakkale ruhu bugün gönül coğrafyamız olarak nitelendirdiğimiz birçok Filistinliyi, Sudanlıyı, Balkan Türk'ünü, Yemenliyi, Tunusluyu bu destanın kahramanları haline getirmiştir” diye konuştu.

“BU AZİZ MİLLET İRADESİNE SALDIRAN TANKLARA GÖĞSÜNÜ SİPER ETMİŞTİR”

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Bilgiç, 'Yüzyıllardır vatan savunması destanı yazmış olan bu aziz millet 15 Temmuz akşamı da seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, meclisimize, demokrasimize ve geleceğimize canı pahasına sahip çıkmış, millet iradesine saldıran tanklara göğsünü siper etmiştir.” dedi.

Büyükelçi'den sonra konuşan Silahlı Kuvvetler Ataşesi Yarbay Onur Kıyıcı, 26 bahriyeli şehidin kabirleri başında olduklarını belirterek, “ Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatanları için hayatlarını kaybedenlerin hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

“BİZE DÜŞEN EMANET SAHİP ÇIKIP, GELECEK NESİLLERE DEVRETMEKTİR”

Çanakkale Anma Platformu (ÇAP) Başkanı Servet Hassan ise, Çanakkale'de, 102 yıl önce atalarımızın şanlı bir destan yazdığını belirterek, “Türk Ulusu tarihin önemli dönüm noktalarından bir olan Çanakkale Savaşlarında tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlığı, onuru ve vatanı uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmediğini gözler önüne serdi. Kara savaşlarındaki askeri dehası ve üstün komutanlık yeteneği ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu savaşın ardından İstiklal Mücadelesine önderlik etmiş ve Türk milleti aynı inanç ve azim ile mücadele ederek bağımsızlığına kavuşmuştur. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı bilinç ve inançla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Başta Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna ölümü göze alan tüm şehit ve gazilerimizi, bu mezarlıkta yatan şanlı leventlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, en derin şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Avrupa Türk Demokratlar Birliği Başkanı (UETD) Başkanı Turhan Özen de yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazilerimizi minnetle andıklarını belirtti.

Törende Din İşleri Müşaviri Mahmut Özdemir, şehit ve gaziler için dua okuyarak,katılanlarla birlikte ruhlarını şad etti. Tören, başta Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç olmak üzere diplomatik erkan , arkasından sivil toplum kurumu temsilcileri ve vatandaşların çelenk koyması, kabirlere çiçek bırakması ile sona erdi.

Ellerinde Türk bayrakları ile törene katılan çocuklar, anne-babalarıyla kabirleri ziyaret ederken askeri bir gün geçirme heyecanını giydikleri komando kıyafetleriyle yaşadılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Törenden detaylar

Konuşmalar

DHA