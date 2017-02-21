Gülen'in yeğeni hakim karşısında (2)

GÜLEN'İN YEĞENİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen, iddianamede üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Gülen, ifadesinde "1989'da kapatılan Özel Yamanlar Koleji'nde coğrafya öğretmeni olarak işe başladım. 1992'den sonra müdür yardımcısı ve müdür olarak görev yaptım. 2004 ila 2006 arasında Manisa'da örgütün kapatılan okullarında genel olarak çalışmasının ardından soruşturma aşamasına kadar ise Özel Yamanlar Koleji'nde müdür yardımcılığı görevini sürdürdüm. Bunun dışında başka bir okulda çalışmadığım gibi yönetici olmadım" dedi.

'GİZLİ TANIK BENİ TANIMAZ'

Gülen, savcılık soruşturması aşamasında 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını ancak iddianamede 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'la suçlandığını, buna bir anlam veremediğini belirtti. İddianamede örgüt yöneticisi olduğuna ilişkin somut bir delilin, eylemin olmadığını ve tanıklardan hiçbirisini tanımadığını ifade eden Gülen, gizli tanığın ise kendisini tanımasının mümkün olmadığını söyledi. İddianameyi 45 kez okumasına rağmen, 'örgütün özel okullar sorumlusu' olduğuna dair bir suça rastlamadığını kaydeden Mehmet Mezher Gülen, "Mahkemeye sunulan deliller de benzer bir durumda "dedi.

'İFADELER ALEYHİME KULLANILDI'

Emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemesine rağmen ifadelerin aleyhinde kullanıldığını öne süren Gülen, bu yüzden tahliye edilmediğini savundu. Darbe girişiminden 2 ay sonra tutuklandığını söyleyen Mehmet Mezher Gülen, o zamana kadar Yargıtay'ın FETÖ ile ilgili kesinleşmiş bir kararının olmadığını, Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) FETÖ'nün silahlı bir terör örgütü olduğuna ilişkin 2016'nın Haziran ayında bir karar alındığını, dolayısıyla silahlı terör örgütü yöneticiliği suçlamasını reddettiğini belirtti.

'AİLEMİZİN HEPSİ CEZAEVİNDE'

Gülen, "Hayatımda karakola gitmedim, mahkemelerle hiç işim olmadı, ama birdenbire buraya geldim. Silahlı terör örgütüyle bir bağlantım sözkonusu değil. Eğer bu bir örgütse, benim bir kod adım olurdu. Buna benzer gizemli şeylerin olması lazımdı. Okuldaki başarılarımdan sürekli basında yer alıyordum, aleni ve deşifre olan bir insandım. Bunları yapmadıysam, nasıl bir örgüt yöneticisi oluyorum" Çalıştığım kurumun kapatılan Bank Asya'yla anlaşması olduğundan maaşını oradan alıyordum, bankanın cazip teklifleri sayesinde tüm ödemelerimi oradan yaptım. Ölen babam Seyfullah (Sıbgatullah) Gülen ve amcam Fethullah Gülen'le anılmam bir algı operasyonudur. Soyadım nedeniyle buradayım. Akrabalarımdan 40 kişi tutuklandı. Nasıl bir aileyiz ki; hepimiz terör örgütü üyesiyiz. Akrabalık ilişkisinden tutukluyuz. Suç bireyseldir. Akrabası diye bu insanlar amcasına (Fethullah Gülen) sövsün mü Dünürlerimiz, amcam ve kız kardeşim tutuklu. Kardeşimin evini taşladılar. Bir ailede bir kişi hırsızlık yaptı diye tüm aile toplanır mı Ne olmuş 15 Temmuz'da birileri darbe yapmış lanet olsun, benim ne alakam var" dedi.

'BU SORUYA CEVAP VEREMEM'

Mahkeme başkanının, "15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Fethullah Gülen'in bir alakası var mı" sorusu üzerine, sanık Gülen, "Bununla ilgili (Darbe girişimini kastederek) çok şüphe ve şaibe var. Yargılanmamla ilgili bir durum olmadığından bu konuya girmeyeceğim" dedi.

'KİMSEYE CEBİR UYGULAMADIM'

Son olarak çalıştığı okula örgüt elebaşı Gülen'in talimatıyla atanmadığını, iş bulamadığından kapatılan Özel Yamanlar Koleji'nden ayrılmadığını, çocuklarının bu okulda okuduğunu söyleyen sanık Gülen, "Bu okulları nasıl yönetmişim, kime ne talimat vermişim, cebir kullanarak kimi görevden almışım, bu okulları kiminle nasıl yönetmişim Kimden ne emir almışım, bu emirler telefon, mektup ya da yüzleşme yöntemiyle hayata geçirilmiş, bu emirlerle ne olmuş, nasıl bir sonuç doğurmuş İddianamede ya da mahkemede buna ilişkin bir bilgi yok" diye konuştu.

Mahkeme başkanı duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verdi.

DHA