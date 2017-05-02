Güroymak’ta PKK'ya ait iki sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

BİTLİS'in Güroymak İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında bulunan PKK'lılara ait iki sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklamada Güroymak ilçesine bağlı Yayladere Köyü kırsalında 2 adet sığınağın bulunduğu kaydedildi. İçerisinde muhtelif yaşam ve gıda malzemesinin yanısıra çok sayıda mühimmatın bulunduğu belirtilen sığınaklarla ilgili açıklamada şu bilgilere yer verildi:

'İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen operasyonlarda Güroymak ilçesine bağlı Yayladere Köyü kırsalında 2 adet sığınak tespit edildi. Tespit edilen depolarda, 1 adet menşei belirsiz Piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 2 adet savunma tipi el bombası ve bunlara ait fünye, 20 adet 5.56 milimetre fişek, 1650 adet Bixi Makineli Tüfek mühimmatı, 180 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği mühimmatı, 2 adet roketatar antitank mühimmatı, 2 adet roketatar antipersonel mühimmatı, 4 adet roketatar sevk fişeği, 7 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet M-16 Piyade tüfeği şarjörü, 2 kilogram fabrikasyon plastik patlayıcı, 20 adet elektrikli fünye, 600 metre infilaklı fitil, 1 adet piknik tüpü, 105 metre kablo, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet balta, 1 adet levye, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.Ele geçirilen sığınak ve depolar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kullanılmaz hale getirilirken, yaşam ve gıda malzemeleri olay yerinde imha edildi.'

DHA