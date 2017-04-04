HDP Hakkari'de 15 bin 'hayır' el ilanı dağıttı

HDP ve DBP öncülüğünde kentte 15 bin hayır el ilanı ve 13 Nisan'da yapılacak olan hayır mitingi davetiyeleri dağıtıldı.

HDP ve DBP Hakkari il Örgütleri öncülüğünde, HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, HDP eski Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, HDP Hakkari il Eş Başkanı Metin Besi, HDP Van İl Eş Başkanı Gülistan Orhan'ın da araların da bulunduğu HDP'li grup, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek üzerinde Türkçe ve Kürkçe 'hayır' yazısı bulunan el ilanı ile miting davetiyeleri dağıttı. HDP il Örgütü binasına ise, üzerinde tutuklu HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin resimlerinin bulunduğu hayır pankartı asıldı. HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında Hakkari'de çok yüksek oranda hayır oyu çıkacağını söyledi.

Botan,"Sadece MHP ve AKP'nin Cumhurbaşkanıyla, MHP Genel Başkanı Bahçeli baş başa vererek bir oldu bittiye getirmeleri Türkiye'nin acılarına, sorunlarına, Kürt halkının, Alevi toplumunun farklı etnik grupların, kültürel grupların sorunları orta yerde kalacak ve kangrenleşerek, ağırlaşarak da devam edecek. Bunun için biz bu kapsamda bu dayatılan 18 maddenin yani referandumun halklarımız tarafından hayır çıkacağına inanıyoruz. Hayır çıkınca Tayyip Erdoğan yine Cumhurbaşkanıdır, AKP yine iktidardır ve meclis yerinde olacaktır. Ama şu hayırlı iş olacak. Türkiye'ye getirilmek istenen dikta rejimi bütün toplum tarafından bir kenara bırakılacak ve halklar kenetlenecek" dedi.

DHA