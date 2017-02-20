HDP'li Uca, referandumda Suriyeliler oy kullanacak iddiasını Meclis'e taşıdı

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu'da Diyarbakır merkez Sur ilçesinde oy kullanacağı öne sürülen Suriyeliler'in durumunu TBMM gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için Diyarbakır İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktığını hatırlattı. Uca, Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'ne bağlı Alipaşa, Melikahmet, İskenderpaşa, Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, Lalebey, Abdal Dede, Cami Kebir ve Cami Nebi Mahallesi muhtarlıklarına gönderilen listelerde çok sayıda Suriyeli olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Listelerde, yoğun olarak Suriyeli göçmenin bulunması ciddi şekilde kuşku uyandırdığını, konuya ilişkin haberler basında yer aldığını önergesinde belirten HDP'li Uca şöyle devam etti:

"Söz konusu mahallelerin muhtarları, Suriyeli ailelerin son 2 ay içerisinde yoğun olarak Sur'a yerleştirildiğini iddia etmişlerdir. Ayrıca, Sur'a getirilip yerleştirilen Suriyeliler'e Rize, Manisa, İzmir, Hatay, Konya ve Ordu illerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti İkamet İzni kimlikleri verildiği de iddia edilmiştir. Uluslararası Af Örgütü'nün Aralık 2016 tarihli raporuna göre, Sur'da 2 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen son yasaktan sonra 40 bin kişi zorunlu göçe maruz kalmıştır. 'Sokağa çıkma yasağı'nın fiilen sürdüğü Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinin nasıl inşa edileceği ve buraya kimlerin yerleştirileceği henüz netleşmemişken, Sur'a Suriyeliler'in yerleştirilmesi zorunlu göçe maruz kalan yurttaşlarda ciddi bir rahatsızlığa neden olmuştur."

HDP'li Uca'nın soru önergesinde Bakan Soylu'yu sorduğu bazı sorular şöyle:

* Diyarbakır İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı seçmen listelerinde çok sayıda Suriyelinin olduğu iddiları doğru mudur * Ülkemizde sığınmacı statüsünde bulunan Suriyelilerin seçmen olabilme kriteri nedir * Sur'a yerleştirilen Suriyelilerin seçmen sayısı kaçtır * Suriyeli sığınmacılar Sur'un hangi mahallelerine yerleştirilmişlerdir Bu mahalleler hangi kriterler gözetilerek seçilmiştir * Sur'a yerleştirilen Suriyeli sığınmacıların kaldığı evlerin mülk sahipleri kimlerdir * Suriyeli sığınmacıların Sur'a yerleştirilmesi kararı ne zaman alınmıştır * Bu karar hangi kişi ya da kurum tarafından alınmıştır * Aylarca süren çatışma ve ablukalardan dolayı binlerce ailenin zorunlu göçe maruz kaldığı Diyarbakır Merkez Sur ilçesine Suriyelilerin yerleştirilmesinin amacı nedir * Sur'a yerleştirilen Suriyeli sığınmacılara Türkiye Cumhuriyeti İkamet İzni kimliklerinin verildiği iddiaları doğru mudur Bu iddilar doğru ise kaç kişiye kimlik verilmiştir * Bu kimliklerin Rize, Manisa, İzmir, Hatay, Konya, Ordu illerinden İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verildiği iddiaları doğru mudur

DHA