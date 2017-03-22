İngiltere Parlamentosu önünde terör saldırısı (4)

İngiltere Parlamentosu önünde meydana gelen silahlı çatışmada bir kadın hayatını kaybetti, 4’ü ağır olmak üzere 10’dan kişi yaralandı. İngiliz polisi yaptığı açıklamada olayı terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Saldırıda bir polis bıçakla yaralandı. İngiltere Başbakanı Theresa May parlamento binasından konutuna geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı “Saldırı endişe verici, kaygı ile izliyoruz” açıklaması yaptı. ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili bilgilendirildi. Parlamento binası yoğun güvenlik önlemleri altında boşaltılıyor. İngiliz polisi köprü üzerindeki saldırganın yayaları ezdiğini ve vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Yerel saatle 14.40 sıralarında meydana gelen olayda Westminster’da bulunan Parlamento binasına aracıyla girmeye çalışan bir kişinin polisle çatışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alan yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Görgü tanıkları siyah 4 x 4 jip’i kullanan kişinin Westminster Köprüsü’nde yayaları ezerek polisin nöbet tuttuğu Parlamento girişine girmeye çalıştığını anlattı.

Elinde bıçağı ve silahı bulunan şüphelinin polise saldırdığı daha sonra polis tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilirken çatışma sırasında bir polis memurunun yaralandı.

Görgü tanıkları ayrıca en az 3 el silah sesi duyduklarını ve iki kişinin yerde yattığını aktardı.

Görgü tanıklarından biri, Big Ben’in larını çekiyorduk, insanların bize doğru koştuğunu gördük hemen ardından 40 yaşlarından Asyalı bir adamın elinde bıçak taşıdığını fark ettik. Arkasından birkaç el silah sesi duyduk, karşıya geçtik. Yerde bir adam kanlar içinde yatıyordu’’ ifadelerini kullandı.

Parlamento’nun içindeki bulunanların ise bulundukları yerden ayrılmamaları istenirken Başbakan Theresa May de Parlamento’dan uzaklaştırıldı

Diğer yandan polis, Londra’nın merkezinde bulunan Parlamento binası çevresinden halkın uzak durmasını istedi

Parlamento’da oturumlara ara verilirken içerde bulunan milletvekillerinin bulundukları yerden ayrılmamaları istendi.

DHA