İnönü Zaferi'nin 96'ncı yıldönümü törenlerle kutlandı

MİLLİ mücadelenin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk zaferi olan İnönü Zaferi'nin 96'ncı yıldönümü, Bilecik'in Bozüyük ve Eskişehir'in İnönü ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

İnönü Zaferi'nin yıldönümü törenleri ilk olarak Bilecik'in Bozüyük İlçesindeki Metristepe Anıtı önünde yapıldı. Bilecik Valisi Süleyman Elban'ın da katıldığı törenlerde İstiklal Marşı'nın ardından saygı atışı yapıldı. Törenlere daha sonra Bozüyük'ün Akpınar Köyü'ndeki şehitlikte devam edildi. Buradaki törenlerde şehitler için dua okundu.

Eskişehir'in İnönü İlçesindeki törenlerde ise Atatürk Anıtı'na çelenk konulup saygı duruşundu bulunuldu. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Ankara Milletvekili ve İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı İsmet İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, CHP Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer, Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel ile çok sayıda kişi katıldı.

TBMM Başkan Vekili Ömer Serdar yaptığı konuşmada, "Bugün burada büyük onurla kutladığımız İkinci İnönü Zaferi, öyle küçümsenecek bir zafer değildir. 96 yıl önce elde edilen, istiklâl ve istikbal uğruna canını feda eden yiğit ecdadımızın şanlı bir zaferidir. Özellikle taktik değeri son derece yüksektir" dedi

İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan da "Burada, milletin makus talihinin yenildiği yerdeyiz. Birinci ve İkinci İnönü Savaşları Kurtuluş Savaşı'nın en önemli muharebeleridir. Burada benim dedem ve sizlerin dedeleriniz birlikte canlarını ortaya koyarak ilk büyük zaferi elde ettiler. Şehitlerimizi, kahramanlarımızı saygıyla, şükranla anıyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İnönü Zaferi'nin 96'ncı Yıldönümü törenleri sona erdi.

DHA