İzmir Büyükşehir'in kaynak suyu markası belli oldu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi kaynak sularını 'İzmir Su' markası ile satacak. Bornova'da yapımı tamamlanan fabrikada 19 litrelik polikarbon damacanalara doldurulacak Çamiçi Köyü suyu 'İzmir Su-Homeros' adıyla piyasa çıkacak. Doğançay'daki eski su fabrikası yenilendikten sonra burada doldurulacak pet şişe sular ise 'İzmir Su -Yamanlar' adıyla satılacak.

Büyükşehir Belediyesi kaynak sularının İzmirliler'e uygun fiyatlarla sağlamak için kendisine yol haritası belirledi. İl sınırlarının büyükşehir sınırları olmasıyla yapılan kanuni düzenlemelerden sonra Ödemiş'in Bademli Köyü'ndeki Badem Su İşletmesini devralan İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) damacana ve bardak su satışını devam ettirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 'Fiyat istismarını önlemek' amacıyla temelini attıklarını açıkladığı Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisi'nin yapımı da tamamlandı. Bornova Homeros Vadisi Çamiçi köyünden gelen sular artık bu tesiste saatte 1500 damacana kapasite ile 19 litrelik polikarbon damacanaya doldurulacak. Tesis İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün yapacağı inceleme ve vereceği izin sonrası çalışmaya başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, kaynak suları için 'İzmir Su' markasını belirledi. Marka tescili için gerekli işlemler tamamlandı. Bornova fabrikasında şişelenecek 19 litrelik damacana sular ise Homeros Vadisi'nden geldiği için 'İzmir Su-Homeros' adıyla piyasaya çıkacak. Fabrikanın işletmesini belediye şirketi Grand Plaza A.Ş. yapacak. Grand Plaza A.Ş. suyun satışını yapacak bayilikler vermek için harekete geçti. Suyun dağıtımının başlamasıyla birlikte belediye şirketi İzbeton'un bu suyu açıktan sattığı istasyonlar kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin kaynak suları için bir sonraki hamlesi ise Yamanlar suyu olacak. Doğançay'da atıl kalan şişeleme tesisi yenilenecek. Hem fabrika hem ekipman hem de hatlar değiştirilecek. İZSU Doğançay'la ilgili ön etütlere başladı. Badem Su ve Bornova Homeros damacana tesisi olduğu için Doğançay'daki fabrika 0.5 litre, 1.5 litre ve 5 litrelik pet şişelemeye uygun ekipmanla yenilenecek. Bu fabrika tamamlandıktan sonra şişelenecek su ise 'İzmir Su – Yamanlar' adıyla piyasada yerini alacak. Belediye yönetimi işletmesini İZSU'nun sürdürdüğü ve 'Badem Su' adıyla satılan suyun adını da 'İzmir Su-Bademli', eğer Şaşal su kaynağıyla ilgili hukuki süreç lehlerine tamamlanır ve üretime geçilirse de 'İzmir Su-Şaşal 'adını kullanmayı planladı.

DHA