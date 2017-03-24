İzmir merkezli 3 ilde PKK operasyonuna 16 tutuklama

İZMİR merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 16'sı tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, geçen 16 Mart'ta İzmir merkezli olarak Diyarbakır ve Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Polis helikopteri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ile çok sayıda mermi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 16'sı 'Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak ve terör örgütü üyesi olmak' suçlamalarıyla tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA