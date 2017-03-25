Kalp krizi geçiren hamile kadın öldü

İZMİT'te, kalp krizi geçiren 6 aylık hamile Dilek Akbaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmit Yuvam Akarca Konutları'nda oturan bir çocuk annesi Dilek Akbaş, dün akşam rahatsızlandı. 6 aylık hamile olan Dilek Akbaş, Alikahya Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dilek Akbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğretmen Eyüp Akbaş ile evli Dilek Akbaş'ın ölümü büyük üzüntü yarattı. Dilek Akbaş, bugün Mehmet Ali Paşa Camii'nde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

DHA