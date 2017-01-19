Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Burdur Haberi: Karamanlı’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Karamanlı’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
22:4219 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Karamanlı’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Karamanlı’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

– BURDUR’un Karamanlı İlçesi’nde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Karamanlı İlçesi Pazar Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde meydana geldi. 57 yaşındaki Abdurrahman Şener, oğlu 27 yaşındaki İbrahim ve birlikte çalıştığı 40 yaşındaki Ramazan Altay ile 38 yaşındaki Halil Özyurt’un evine gitti. Evde taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma Halil Özyurt’un evinin altındaki buğday satış yerinin önünde de devam etti. Olay sırasında Özyurt’un işyerinde çalışan Halit Ö., yanındaki tabancayla tartışanların üzerine doğru ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Abdurrahman Şener, İbrahim Şener, Ramazan Altay ve Halil Özyurt yaralandı.
Yaralılardan İbrahim Şener, ambulansla kaldırıldığı Tefenni Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ise Burdur Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. 
Polis tarafından gözaltına alınan Halit Ö., polis merkezine götürüldü.

 

DHA

Provence yaşam tarzıyla ilgili 7 muhteşem gerçek!
Keşfet

Provence yaşam tarzıyla ilgili 7 muhteşem gerçek!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar