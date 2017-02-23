İstanbul Haberi: 'KDV inince mobilya sektörü kayıt altına girmeye başladı' 'KDV inince mobilya sektörü kayıt altına girmeye başladı' Son Dakika Haberi







Mail Gönder Sayfayı Yazdır Yazı Boyutu

'KDV inince mobilya sektörü kayıt altına girmeye başladı' Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Nuri Öztaşkın, KDV oranın yüzde 8 bandına çekilmesiyle kayıt dışının önüne geçilebileceğini söyledi.

MOSDER Başkanı Nuri Öztaşkın, yaptığı açıklamada, üretim ve satış yapan tüm mobilya firmalarının KDV oranını indiren karardan memnun olduğunu belirtti.

Verilen teşviklerle birlikte, esnafın ve sanayicinin yüzünün gülmeye başladığını belirten Öztaşkın, açıklanan KDV düzenlemesiyle mobilya sektörünün kayıt altına alınacağını düşündüklerini söyledi.

Mobilya satışlarında ciddi oranda artış yaşanmaya başladığını belirten Öztaşkın, yakın dönemde de bu artışın gözle görülür şekilde sektör rakamlarına yansıyacağı dile getirdi ve ekledi:

“Düzenleme sayesinde üretim ve satış yapan tüm mobilya firmaları da alınan bu karardan oldukça memnun ve verilen teşviklerle birlikte, esnafın ve sanayicinin yüzü gülmeye başladı.”

Yüzde 8 bandına çekilen KDV ile tüketicilerin garantili ürün, satış sonrası hizmet ve 7/24 ulaşabileceği müşteri hizmetleri gibi sebeplerle markalı mobilyalara satın alma eğilimi gösterdiğini aktaran MOSDER Başkanı Nuri Öztaşkın, “Bu alım, sektörümüzdeki kayıt dışı pazarının daralmasına ön ayak oldu. Ayrıca, bu kararla sektörümüzün kayıt altına girme oranının artacağına ve KDV oranında yeni bir düzenleme olacağına inanıyoruz. Bu düzenleme sayesinde hem Devletimiz hem de mobilya sektörü kazanacak” diye açıkladı.

(lı)

DHA