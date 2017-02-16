Kosova bağımsızlığının 9. yılı kutlamaları KKTC ve Çorlu derneklerinin konseriyle başladı

Kosova'da yarın kutlanacak olan 9'uncu bağımsılık günü öncesi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden – KKTC gelen ses sanatçıları bir konser verdi. Türkiye'nin Çorlu Müzik Derneği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – KKTC Çağdaş Müzik Derneği, Kosova bağımsızlığının 9'uncu yılı dolayısıyla Prizren'de konser düzenledi. Kosova'nın 9'uncu yılı münasebetiyle Çorlu Müzik Derneği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – KKTC Çağdaş Müzik Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği konsere, Prizrenliler yoğun ilgi gösterdi. Prizren Belediyesi Meclis Başkan Yardımcısı Levent Buş'un davetlisi olarak Prizren Kültür Evi Salonu'nda gerçekleşen konsere Kosovalı siyasiler yanı sıra STK temsilcileri katıldı. DHA'ya konuşan Buş, Kosova'nın bağımsızlığının 9'uncu yılı nedeniyle düzenledikleri konser için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden – KKTC gelen davetlilere teşekkür etti. Çorlu Müzik Derneği Başkanı Hasan Kaya da, Kosova'da Türk, Arnavut ve Boşnak kardeşlerimize destek vermek için geldiklerini, dünya barışına bir mesaj vermek için geldiklerisi söyledi. Çok sayıda davetli yanı sıra Prizren halkının katıldığı gecede Çorlu Müzik Derneği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – KKTC Çağdaş Müzik Derneği'nin koro konseriyle başladı. Gecede her iki derneğin ses sanatçıları da şarkılar söylediler. Konser yaklaşık 2 saat sürdü.

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– Konserden detay

– Levent BUŞ – Prizren Belediyesi Meclis Başkan Yardımcısı

– Hasan KAYA – Çorlu Müzik Derneği Başkanı

DHA