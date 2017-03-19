Lice'de çatışma: 2 şehit, 6 PKK'lı öldürüldü (2)

VALİLİK AÇIKLADI

Lice kırsalında devam eden ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 askerin de şehit olduğu operasyon ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce açıklama yapıldı. 05 Mart 2017 Pazar günü saat 05.00’den itibaren başlatılan 'Bayrak41 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu' kasamında bugün Lice ilçesi Şenlik Köyü ile Akçapınar Mezrası mülki sınırları içerisinde 2 farklı yerde bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile silahlı çatışma yaşandığı belirtilen açıklamada, "Sağlanan silahlı çatışma neticesinde, 6 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet kaleşnikov piyade tüfeği, 4 adet M-16 piyade tügeği şarjörü, 12 adet kaleşnikov piyade tüfeği şarjörü, 5 adet el bombası ve 480 adet muhtelif fişek ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle girilen silahlı çatışma neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış, söz konusu personel sevk edildiği Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

DHA