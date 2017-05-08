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Son Dakika: Macron: Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için çalışacağım

Macron: Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için çalışacağım

04:548 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Macron: Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için çalışacağım
Macron: Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için çalışacağım

Gülten ÖZBEY / PARİS,(DHA) Fransa'nın en genç Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, cumhuriyeti koruyacağını, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için çalışacağını söyledi.

Macron, zaferini ilan etmesinden sonra Louvre Meydanı'da yapılan kutlamaya Avrupa Birliği marşı eşliğinde geldi. Macron ve eşi Brigitte Macron ile kampanya ekibi, kutlamalara katılanlarla beraber Fransa Milli Marşı'nı söyledi. Burada kendisini destekleyenlere hitap eden Macron, 'Herkes bize bunun mümkün olmadığını söylüyordu ama Fransa'yı bilmiyorlardı. Bu gece Fransa kazandı. Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik için çalışacağım' dedi.

Cumhurbaşkanı François Hollande ise Bakanlar Kurulu üyeleri ile seçimleri Elysee Sarayı'nda takip etti. Elysee Sarayı'nın Twitter adresinden yayınlanan larda, Cumhurbaşkanı Hollande'ın, seçimi Macron'un kazandığının televizyonda açıklanmasını kabine üyeleriyle alkışlayarak kutladığı görüldü.

DHA

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