Mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin) MERSİN’in Erdemli İlçesi’nde kayalıklarda mahsur kalan keçi, iki gün sonra itfaiye ekibince kurtarıldı.

Koyuncu Mahallesi, Karyağdı mevkiinde eski taş ocağı çevresine otlanmak için bırakılan keçi, indiği uçurumdan çıkamayarak iki gün mahsur kaldı. Bitkin düşerek bulunduğu yere yatıp kalan keçi için Mersin İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri merdivenli araç yardımı ile mahsur kalan keçi kurtardı.

Bölgede 'Kiraz Teyze' lakaplı vatandaşa ait olan keçi sahibine teslim edildi. Keçisine yeniden kavuşmanın sevcini yaşayan Kiraz Teyze, itfaiye ekibine teşekkür etti.

DHA