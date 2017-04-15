Mardin'de biri PKK'nın füzecisi 6 terörist ölü ele geçirildi

MARDİN'de polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda, Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Konur Köyü yakınlarında tespit edilen ve yerin yaklaşık 15 metre altına kadar gider dört katlı bir sığınakta, aralarında örgütün füzecisi olarak bilinen 'Siyament' kod adlı PKK'lının da bulunduğu 6 terörist ölü olarark ele geçirildi.

Bir süre önce Kızıltepe'de yakalanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'kravatlı terörist' diye açıkladığı sözde GAP-Ruha alan sorumlusu Kurtay kod adlı PKK'lı Ümran Cengiz ve Bahoz kod adlı PKK'lı Lenin Aksoy'un verdiği bilgiler doğrultusunda, Savur İlçesi'ne bağlı Elmabahçe Köyü Uluçak Mezrası'nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda 7 teröristin öldürüldü.

Polis ve jandarma istihbarat birimlerinin sürdürdüğü istihbarat çalışmaları sonunda, 6 teröristin de Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Konur Köyü yakınlarındaki bir sığınakta olduğu tespit edildi. Bugün sabaha karşı polis ve jandarma özel harekat birlikleri Konur Köyü yakınlarında yerin yaklaşık 15 metre altına kadar giden 4 katlı bir sığınak çevresinde önlem alındı. Yapılan kontrollerde, mağarada silahlı bir grup teröristin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine güvenlik güçlerinin yaptığı 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Mağaranın girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcı riskine karşı, sığınak patlayıcılar ile imha edilerek, içerisindeki 6 terörist, etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTÜN FÜZECİSİ DE ÖLEN TERÖRİSTLER ARASINDA

Etkisiz hale getirilen 6 terörist arasında örgütün füzecisi olarak bilinen Siyament kod adlı terörist, Kenan kod adlı M.Ş.D., Ciger kod adlı R.E., Haki kod adlı A.Ç. ile Baz ve Aslan kod adlı PKK'lıların bulunduğu belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Cevizlik ve Üçyol Jandarma Karakollarına bombalı araçlı saldırılar başta olmak üzere Mardin Derik, Mazıdağı, Kızıltepe ilçeleri ile Şanlıurfa'daki eylemleri gerçekleştiren terörist grubu olduğu öğrenildi.

FÜZE MÜHİMMATI VE PATLAYICILAR BULUNDU

Öldürülen teröristler üzerinde ve sığınakta M 79 füze mühimmatı, 50 kilo ham TNT, C4, A4 ve PETN patlayıcı maddesi, havan ve havan mühimmatı, RPG-7, anti tank mühimmatı, uçaksavar mermisi, Kalaşnikov, Bixi ve G3 marka uzun namlulu tüfekler, tabancalar, anti tank roket mühimmatı, anti personel roket mühimmatı, roket sevk fişeği, tüpler, el bombaları, fitiller, fünyeler, kapsüller, ateşleyici düzenekleri, kablolar, kumanda sistemleri, elektrik devreleri, gaz maskeleri, hücum yelekleri, olmak üzere çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA