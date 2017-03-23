Mersin'de rüşvet operasyonunda 4 tutuklama

MERSİN'de Suriyeli göçmenlere ikamet belgesi verilmesi karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Valilik İl Göç İdaresi'nde görevli memur O.G.'nin tercüman C.G.'nin aracılığıyla yurt dışına giriş çıkış yapabilmek için almaları gereken ikamet izin belgesini almaya şartları uymayan Suriyelilerden rüşvet alarak evrak düzenlediği belirlendi. 1500 ile 2 bin 500 dolar arasında değişen paralar karşılığında ikamet izin belgesi çıkartan O.G. ve C.G. ile iş takipçiliği yapan H.T., M.S., J.M., H.D., L.N. ve Ö.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerinde çok sayıda sahte olarak düzenlenmiş resmi evraklara el konulurken, mahkemeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA