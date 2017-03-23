Motosiklet takla attı: 1 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, kontrolden çıkan motosikletin takla atması sonucu sürücü 32 yaşındaki Barış Turan ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Alaplı-Ereğli Karayolu Tersaneler mevkiinde meydan geldi. Ereğli'den Alaplı yönüne giden Barış Turan'ın kullandığı 67 TF 688 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Motosiklet yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra dururken, sürücü ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Turan, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan'ın sağlık durumunun ciddiyetini korudu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA