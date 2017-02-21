Musul'un batısındaki operasyon 3. gününde de devam ediyor

İki gün önce Irak'ta Musul kentinin batı yakasının terör örgütü IŞİD'den geri alınması için başlatılan operasyonda, güvenlik güçleri şehre bağlı 17 köy ile yüz kilometrelik bir alanı geri aldı.

Musul'un batı yakasını kurtarma operasyonu 3. gününde devam ediyor. ''Geliyoruz Ey Ninova'' adının kullanıldığı Musul operasyonu komutanlarından Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, kentin batı yakasının batı kısmında yer alan El Azba,El bucuray,Cemmasa,El Kuneytara,El Kafur,El Abyaz,El Zerkrutıye,EL Lezzaga ,El Karama köylerinde kontrolü sağladığını belirtti.

Yarullah ayrıca, orduya bağlı 9. Zırhlı Tümen birliklerini, Bahira, Hüseyniye, İbrahimiye, Şeyh Yunus ve Harakiyyat köylerinde kontrolü sağladığını belirterek Musul'un batı yakasındaki İmam Hamza ve Tel Kaysum köylerini terör örgütü IŞİD'den geri aldı.

Terör örgütü IŞİD'in büyük kayıp verdiğini ifade eden Yarullah, söz konusu köylerin kurtarılmasının ardından binalara Irak bayraklarının çekildiğini kaydetti. Yarullah, orduya ait savaş uçakları destekli 9.Zırhlı Tümen birlikleri, batı yakadaki stratejik Tel Keysum bölgesini kurtararak, Atşane Dağları eteklerine ulaştığını belirtti. Son kurtarılan bölgeler ile kentin batı yakasında kurtarılan köylerin sayısı 17'ye ulaşmış oldu. Yarullah açıklamasında terör örgütü IŞİD'e ait 22 bomba yüklü aracın, mühimmat ve bombaların bulunduğu depolarının imha edildiğini ifade ederek, kapsamakla yüz 23 kilometre karelik alanın geri alındığını bildirdi. Musul'un doğu yakasını geçen ay geri alan ordu güçleri, kentin batısında da kontrolü sağlamak için 19 Şubat'ta büyük bir operasyon başlatmıştı.

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Irak güvenlik güçleri tarafından çekilen görüntüler



IŞİD kontrolündeki bölgelere uzun menzilli füzeli saldırı



Şiddetli çatışma anları



Askeri konvoy temizlenen bölgelere doğru ilerliyor

DHA