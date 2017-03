Nilhan Osmanoğlu lise öğrencilerine hitap etti: Devletin çıkarlarının başladığı yerde basın özgürlüğü bitmiştir

Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamit'in 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, Esenyurt Belediyesi'nin organize ettiği panelde konuştu. Öğlen saatlerinde düzenlenen ve Sultan Abdülhamit'in konu edildiği panelde izleyici olarak Esenyurt Anadolu Lisesi öğrencileri yer aldı. Konuşmasında Osmanlı dönemiyle günümüz Türkiye'sinin eğitim sistemini karşılaştıran Osmanoğlu'na, öğrenciler çeşitli sorular sordu.

"ECDADINI KÖTÜ BİLEN İNSANLARIN OLMASINA GERÇEKTEN ŞAŞIRMIYORUM"

Osmanlı'daki Enderun sisteminde ve halkın eğitiminde ilim ve fennin, din ve fennin bir arada olduğunu söyleyen Nilhan Osmanoğlu, “Maalesef bizim eğitim sistemimizde sadece ezberci bir eğitim sistemi söz konusu. Yani çocuklara bir kitap ve ezber dayatma gibi bir eğitim sistemi söz konusu. Gerçekten şu dönemde aksi düşüncede olan veya ecdadını reddeden veya kötü bilen insanların olmasına, gerçekten şaşırmıyorum. Çünkü kitapları açtığımda Kızıl Sultan, Kızıl Abdülhamit Han, Şer Simsarı Vahdettin gibi şeyler yazıyor ve bunun gibi birçok şey yazıyor. Bu bilgilerle büyümüş ve yetişmiş nesil doğal olarak böyle olacaktı. O yüzden buna çok şaşırmamak gerekiyor" diye konuştu.

"TELEVİZYON DİZİLERİNDEN TARİH ÖĞRENİLMEZ"

Öğrencilere 'televizyon dizilerinden tarih öğrenilmez' uyarısında da bulunan Osmanoğlu, “Biliyorsunuz okunmayı çok seven bir toplum değiliz ama inşallah bol bol okuruz. Bu nesilden hepimiz çok çok umutluyuz. Lakin diziler gerçekten bazı şeyleri eksik veya yanlış verebiliyor. Belirli şartlarda çekiliyor çünkü ama şu şekilde bakmak lazım, 'bu diziyi kapattığımda ben ecdadından gurur duyuyor muyum' o şekilde görmek lazım diye düşünüyorum." dedi.

"DEVLETİN ÇIKARLARININ BAŞLADIĞI YERDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ BİTMİŞTİR"

Osmanoğlu, Bir öğrencinin “Sultan Abdülhamit Han döneminde baskıcı bir dönem ön plandaydı. Neden böyle bir baskı yapma gereği duymuş" şeklindeki sorusuna, “O şekilde lanse edildi; diktatör, aynı bugün olduğu gibi. Bir kere özgürlüğün tanımını iyi biliyor olmak lazım. Ne kadar özgürsünüz, basın ne kadar özgür Yani şimdi şunu iyi anlıyor olmak gerekiyor, o dönemde de eli kalem tutanlar, hep Sultan Abdülhamit Han'ın okuttuğu insanlar onu taşlamıştır zaten. Bu dönemde de olduğu gibi. Aslında aydın dediğimiz kesim hep onları, hükümeti sonuçta kötüleyenler. Şunu anlamak gerekiyor. Ne derecede özgürsünüz başkasının özgürlüğünün başladığı yerde siz özgür değilsiniz. Dolayısıyla toplumun bazı gelenek görenekleri örf adetleri, bu çerçevede özgürsünüz. Devletin çıkarlarının başladığı yerde basın özgürlüğü bitmiştir. Sultan Abdülhamit Han da bu politikayı izlemiştir. Dolayısıyla bundan dolayı eğer diktatör deniliyorsa o şekilde lanse ediliyorsa bugün de o şekilde bahsediliyorsa doğru bir politikadır izlediği" diye yanıt verdi.



"ÖZGÜRLÜKLER VE MEDENİYETLERİN ÜLKESİNDE YAŞIYORUZ"

Nilhan Osmanoğlu, başka bir öğrencinin 'sansür ve baskı' ile ilgili sorusuna ise, “Biraz önce söylediğim gibi biz eleştiriyle hakaretin arasındaki çizgiyi bilmiyoruz. Söylediğim gibi biz hepimiz küçük birer siyasetçi, hepimiz küçük birer alim, hepimiz en iyi bileniz. Bu ülkede maalesef kaybettiğimiz değerlerin bir tanesi de bu. Tevazu sahibi değiliz . Başkasını incitmemenin ne kadar önemli olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla, hep incinen biz oluyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi devletin çıkarının başladığı yerde basının özgürlüğü bitmiştir. Bu devlet içindir. Bu eleştirmeyecekler anlamına gelmiyor. Bakın bu ülkede 'diktatörlük var' diyorlar ama ben bir kitapçıya girdiğimde; Can Dündar'ın da kitabını görüyorum, komünist birinin de kitabını görüyorum. Birçok düşüncede olan kitap görüyorum, yanımda Cumhurbaşkanımızın kitabını yazan birini de onun şahsını yazan birini de görüyorum. Dolayısıyla bu şekilde bunu görünce nasıl 'diktatör' deniliyor, buna şaşırıyorum. Asıl özgürlükler ve medeniyetlerin ülkesinde yaşıyoruz. Gerçekten biz hep batıyı bu şekilde bilirdik medeniyetler ülkesi; işte insan haklarının gözetirler, vesaire… Şu anda bütün maskeleri düştü." şeklinde yanıtladı.



"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BENİM AİLEME SAYGI GÖSTERMEMİŞ OLABİLİR AMA…"

Başka bir öğrencinin, “Bir Osmanlı Hanedan üyesi olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili ne düşünüyorsunuz" sorusuna, Osmanlı Hanedanı adına cevap veremeyeceğini fakat şahsi düşüncesini söyleyeceğini belirterek cevap veren Osmanoğlu, “Ben her zaman söylüyorum. Tarihimi her zaman ailem olarak görüyorum. İyisiyle, kötüsüyle, hatasıyla, yanlışıyla ailem olarak görüyorum. Düşünün ki, ailenizde bir hata olmuş. Bir Paşa yüzünden veya nasıl söyleyeyim, Osmanlı döneminde devşirmelere laf söylerler. Neticede Mimar Sinan da, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa da çok sağlam devşirmelerdir. Sonrasında gelen Paşalar yüzünden ihanete uğramışlar. Yani bu Paşalar da bizim paşalarımızdı. Dolayısıyla ben iyisiyle kötüsüyle, sahip çıkma taraftarıyım. Seviyor muyum, sevmiyor muyum Bu beni ilgilendirir. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama herkes herkese saygı göstermek zorunda. Yani buna zorunda olduğunuzu hiçbir zaman unutmayın. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı göstermek zorundadır. Dolayısıyla, Mustafa Kemal Atatürk benim aileme saygı göstermemiş olabilir ama ben ailemden aldığım adaptan ötürü kendisine saygı gösteriyorum." ifadelerini kullnadı.

"BİR İSLAM HALİFESİNİN O DÖNEMDE ÇIKARILAN KARİKATÜRLERİNİ BİLİYORSUNUZ"

Bir öğrencinin, Sultan Abdülhamit döneminde gerçekleşen yasaklarla ilgili sorduğu soruya yanıt olarak, Osmanlı devletinin Monarşiyle yönetildiği hatırlatmasında bulunan Osmanoğlu, “Hükümdarlık sistemiyle yönetiliyorsunuz ve en önemli gücünüz de Halifelik. Bütün Müslümanları tek çatı altında topladığınız değerleriniz, Halifelik. Dolayısıyla, bir İslam halifesinin o dönemde çıkarılan karikatürlerini biliyorsunuz. Hatta o dönemde değil yakın dönemde de bir video gördüm. Bu Hayır'cıların böyle bir protestoya girdiklerini, Sultanahmet hanın maskelerini takıp, koca burunla dolaştıkları videoları bugün de görüyorsunuzdur. Dolayısıyla, bir İslam halifesine böyle bir hakaretin yapılmasına, tabii ki izin vermeyecek. Kendine değil bir İslam Halifesine… Eğer buna izin verirse geçmişteki halifelere de bu sirayet edecektir. Niye bunu halifeliğe yakıştırsın ki Bu şahsı ile alakalı bir durum değil. Aslında devletin, halifeliğin, İslam'ın bekası ve duruşu için vermiş olduğu bir karar olarak düşünmek lazım" ifadelerini kullandı.

DHA