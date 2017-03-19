Nürnberg Turizm Fuarı’nda Türk standına yoğun ilgi

19 Mart tarihinde sona erecek olan Kuzey Bavyera'nın en büyük Turizm fuarı olan Nürnberg Serbest Zaman, Bahçecilik ve Turizm Fuarı'nı binlerce ziyaretçi gezerken, Frankfurt Turizm Ataşeliğinin standında yer alan oteller ve THY büyük ilgi gördü.

Ziyaretçilere bol bol çay ve kahve ile çeşitli hediyelik eşyalar verilerek, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu vurgulandı. Özellikle Ebru sanatını tanıtan Ümit Gümrükçü soru yağmuruna tutuldu.

FUAR İDARESİ ZİYARET ETTİ

Fuarı düzenleyen Afag Proje Müdürü Dieter Apprich ile İletişim Müdürü Paul Schneeberger, Türk standını ziyaret etti. Turizm Ataşesi Osman Şahin ile Ordu Valiliği temsilcisi Mehmet Şaşmaz konuklarına çay, fındık ve plaket hediye etti

GÜZELLİKLERİ TÜRKİYE'DE YAŞAYIN

Frankfurt Turizm Ve Kültür Ataşesi Osman Şahin, Fuarla ilgili şöyle konuştu: “Fuarda ülkemizi tanıtmak için yeterli kişiler ve oteller var. Biz de bununla ilgili kendimizi tanıtıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak buradaki tanıtımı ön planda tutuyoruz. Dört mevsimi, bölgelilerimizin güzelliklerini, tarihi dokusunu ön plana çıkararak anlatmaya çalışıyoruz Biz politik yaklaşımlardan, konuşmalardan uzak ülkemizin doğal güzelliklerinin, 4 mevsime yayıldığını, çok güzel tatil geçirebileceklerini, emniyetli ve güvenli olabileceklerini vurguluyoruz. Onun için buradayız. Kültürümüzü, annemizi çayımızı, misafirperverliğimizi sunuyoruz. Kahvelerimizi yudumlayarak konuşuyoruz. Güzellikleri Türkiye'de yaşamalarını söylüyoruz.

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Frankfurt Turizm Ataşesi Osman Şahin DHA'ya konuşuyor

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