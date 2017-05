Omurilik felçlileri için koştular

OMURİLİK felçlilerinin tedavilerine katkı sağlamak amacıyla, tüm dünya ile aynı anda başlayan Wings for Life World Run, saat 14.00'te Kültürpark Fuar İzmir Lozan Kapısı'ndan start aldı. Koşucular çıktıktan tam yarım saat sonra yine dünya ile aynı anda yakalama araçları hareket etti. Geçen ekim ayında Zonguldak'ta geçirdiği motosiklet kazasında felç olan Emrah Baki Başoğlu, 'yürüyemez' dedikleri kazadan 7 ay sonra koşuya katıldı ve umut verdi.

İzmir'in dördüncü kez ev sahipliği yaptığı 24 farklı ülkede aynı anda başlayan Wings For Life World Run renkli anlara sahne olurken yaklaşık 6 bin kişinin katıldı. Yarışa katılan 36 omurilik felçlisi tekerlekli sandalyeli sporcu da oluşturulan ekipler tarafından itilerek yarışa dahil oldu.

Yarışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, oyuncu Ayşe Tolga ve Müjde Uzman ile Hürriyet Gazetesi Yazarı Yonca Tokbaş'ın yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Lozan Kapısı'ndan çıkış yaparak Şair Eşref Bulvarı, Atatürk ve Liman Caddesi'nden geçip Altınyol'a çıktıktan sonra Karşıyaka sahili boyunca, Cemal Gürsoy Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nı geçen koşucular için Foça'ya kadar 46 kilometrelik parkur çizildi.

Starttan tam yarım saat sonra dünya ile aynı anda iki Yakalama Aracı da hareket etti. Yakalama aracının ulaştığı katılımcı yarışı bitirdi.

GELİR KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK

Yarışmacılardan katılım bedeli olarak 80 lira alınan Wings for Life World Run'dan elde edilen gelirin tamamı ve yapılan bağışlar, Wings For Life Vakfı'na aktarılarak omurilik zedelenmelerinin tedavi araştırmalarında kullanılıyor.

Kendisi de 33 yıldır omurilik felçlisi olan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Ramazan Baş, yarış başlamadan önce açıklama yaptı. Ramazan Baş, 'Katılanlar sadece koşmayacak, birilerine umut olmak için adım atacaklar. Wings For Life Vakfı toplanan gelirlerle kök hücre çalışması yapan bilim adamlarına kaynak ayırıyor. Bu kaynaktan faydalanmak isteyen bilim adamları çalışmalarını sunuyor. Katkı koyulmaya değer görenler bu fondan faydalanabiliyor' diye konuştu.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya ise 'Ayşe Tolga ve ekibi itecek beni. 20 kilometre hedefliyoruz. Dünyada birçok ülkede eş zamanlı koşulacak hem fon sağlanacak hem de farkındalık yaratılacak' dedi.

ÜNLÜLERİN AÇIKLAMALARI

Katılımcılardan, Hürriyet Gazetesi Yazarı Yonca Tokbaş, koşu için büyük bir emek harcandığını belirterek, 'Omurilik felçli arkadaşlarımızla beraber parkura çıkıyoruz onların tekerlekli sandalyelerini iterek koşuyoruz. Kolay bir şey değil ancak beraber olmak o yola çıkmak gerçekten çok anlamlı' dedi.

Dünya ile aynı anda İzmir'de rekora koşan bir şehirde, Karşıyaka Oneteam olarak dünyada üçüncü en kalabalık takım olduklarını belirten Tokbaş, 'En kalabalık takımız. Araç bizi yakalayana kadar koşacağız. Tavşan kaç tilki kovala gibi bir sistem var. Dolayısıyla bir finişe değil finişin bizi yakalamaya koştuğu bir şey. Araç gelirken herkes heyecanlanıyor hızlanıyor ama yakalanıyorsun tabii ki de çok eğlenceli' diye konuştu.

Oyuncu Ayşe Tolga ise yarışın kendileri için daha zorlayıcı olduğunu, ekibi ile birlikte tekerlekli sandalyeli bir katılımcıyı iteceklerini söyledi. Tolga, 'Benim için koşu yarışının tek anlamı fayda sağlayabilmek. O yüzden buradayım. Gönüllü elçiyim. Her yıl katılımcının artması mutluluk verici. Bu araştırmalara gidecek fonun da artması meblağın yükselmesi demek o yüzden mutluyuz' dedi.

Yarışa katılan oyuncu Müjde Uzman, spor yaptığını ama koşmadığını belirterek, 'Burası benim kendimi gördüğüm yer olacak. Hem bir hastalığın çaresinin bulunmasına katkı sağlıyorsunuz. Bunu spor yaparak İzmir gibi güzel bir yerde yapma şansınız var' dedi.Yarışa katılan Triatlon Milli Takımı antrenörü olan Mert Onarak da '16 tekerli sandalyeli sporcumuz var. Toplamda yarışa 36 sporcu katılıyor. Büyük bir kısmını biz çalıştırıyoruz. Haftada 2 gün antrenman yapıyoruz. Geçen yıl 28 kilometreye gitmişti sporcumuz bu sene 30 kilometrenin üzerinde bir hedefimiz var. Limitleri zorlayan bir yarış. Triatlon da bir dayanıklılık sporu bu yönüyle biz biraz daha ön plandayız ' dedi.

YÜRÜYEMEZ DEDİLER AMA O KOŞUYOR

Zonguldak'ta 2 Ekim 2016 günü motosiklet kazasında felç olan Emrah Baki Başoğlu da doktorların 'Yürüyemez' dediğini, ancak şimdi yarışa katıldığını söyledi. Başoğlu, 'Benim durumumdaki 20 hastadan ancak 1'i yürüyebilirmiş. Ama fizik tedaviye başladıktan 2 ay sonra desteksiz şekilde adım atmaya başladım. Üzerinden 7 ay geçti ve bu yarışa katılıyorum. En başından beri şanslıydım. İyi bir ameliyat ve fizyoterapi sürecim oldu. Kendim de çok uğraştım tabii ki. Bu yarışın bir sınırı yok ama ben minimum 2 kilometre sınırı koydum. Geliri omur ilik felçlilerinin tedavisi için kullanılacak. O nedenle katılması gereken biri varsa o da benim diye düşündüm' diye konuştu.

