Özhaseki: 'Evet' oyu, yönetim krizlerinin yaşanmasına engel olacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin Sarız ve Pınarbaşı İlçesi'ni ziyaret etti. Bakan Özhaseki, "Milletimizin vereceği her bir 'Evet' oyu, Türkiye'de bir daha yönetim krizlerinin yaşanmasını engelleyecektir" dedi.

Sarız'a gelen Bakan Mehmet Özhaseki, davul- zurnayla karşılandı. Çok sayıda kişinin sevgi gösterileri ile karşılanan Bakan Özhaseki, koalisyon hükümetlerinin oluşturduğu ekonomik ve sosyal krizlerin çok ağır faturası olduğunu anlatırken "Bu yük yine milletimizin omuzlarına yıkıldı. Hükümetlerin ömürlerinin ortalama 15 ay olduğu bir ülkede ülke ne büyüyebilir ne de yatırım yapabilir. Hamdolsun 15 yıldır güçlü bir iktidar var da Türkiye prangalarından kurtulup, birçok alanda sıçrama yaşadı. Fakat bir daha Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız arasında yaşanan uyum ve birlik yaşanmayabilir. Onun için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ülkemizin geleceğini teminat altına almak için istiyoruz. Milletimizin vereceği her bir 'Evet' oyu, Türkiye'de bir daha yönetim krizlerinin yaşanmasını engelleyecektir, vesayet rejimi acı bir hatıra olarak kalacaktır. Hükümet kurma yetkisi milletimize geçecek, güvenoyunu doğrudan milletimizin kendisi verecektir" diye konuştu. Bakan Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra Pınarbaşı'nda ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

DHA