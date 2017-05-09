Paket turda Rusya bereketi

ANTALYA'ya bu yılın 4 aylık döneminde paket turla gelen Rus turist sayısı geçen yıl aynı döneme göre, 7.5 kat artarak 152 bine yükseldi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, kentteki tur operatörleri aracılığıyla paket turlarla gelen turist sayılarını derledi. Antalya'da, en kötü sezonunun görüldüğü 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde paket turlar aracılığıyla toplam 299 bin 305 turist geldi. Bu yıl aynı dönemde yüzde 48 artışla 442 bin 964 turist sayısına ulaşıldıı. Bu artıştaki en büyük etki Ruslar'ın oldu.

RUSYA'DA REKOR ARTIŞ BÜYÜYOR

Geçen yılın Ocak-Nisan döneminde paket turlarla Antalya'ya Rusya'dan 20 bin turist gelirken, rakam bu yıl aynı dönemde yüzde 661 oranında yükselişle 152 bin 536'ya yükseldi. Paket turla gelen Rus turist sayısı 7.5 kat arttı. Antalya'nın en önemli pazarı konumundaki Almanya'dan ise yüzde 9 artış kaydedildi. Geçen yıl 4 aylık dönemde 154 bin olan Alman turist sayısı 169 bine yükseldi. En önemli üçüncü pazar İngiltere'den ise yüzde 6 artış kaydedildi. Geçen yıl Ocak-Nisan döneminde 22 bin 165 İngiliz paket turla Antalya'yı tercih ederken, bu yıl aynı dönemde 23 bin 532 İngiliz turist ağırlandı.

İSRAİL SIFIRDAN 20 BİNE ÇIKTI

2016'nın Ocak-Nisan döneminde İsrail'den paket turlarla hiç turist gelmedi. Bu yıl ise 20 bin 435 İsrailli paket turlarla Antalya'da tatil yaptı. Polonya'dan ise yüzde 131'lik artışla 2 bin 185 olan turist sayısı 5 bin 50'ye yükseldi. Çek-Slovak pazarında da yüzde 291'lik artış dikkat çekti. Geçen yıl bu dört aylık dönemde paket turlarla 46 kişi gelirken, bu yıl 180'e çıktı. Ortadoğu pazarında ise yüzde 324'lük artışla, 612 olan paket turlu turist sayısı 2 bin 595'e çıktı. Antalya'ya en çok turist gönderen 14 ülke dışındaki diğer ülkelerden ise toplamda yüzde 13 artış gözlendi. 14 bin 65 paket turlu turist sayısı 15 bin 919'a çıktı.

HOLLANDA YARI YARIYA DÜŞTÜ

Antalya'nın en önemli pazarlarından Hollanda'dan paket turlarla gelen turist sayısı ise neredeyse yarı yarıya düştü. Hollanda'daki genel seçimler ve Türkiye'deki referandum sürecinde iki ülke politikacıları arasında gerilimin yaşandığı bu dönemde geçen yıl Ocak-Nisan arasında gelen turist sayısı yüzde 40 azalarak, 32 binden 19 bin 350'ye düştü.

Dikkat çeken bir diğer düşüş de İskandinav pazarında kaydedildi. 2016 Ocak-Nisan döneminde 32 bin 557 paket tur tercihinin yapıldığı İskandinav pazarında bu yıl aynı dönemde yüzde 48 gerilemeyle 17 bin 12 kişide kaldı. Belçika'dan yüzde 15'lik düşüşle 7 bin 683, İsviçre'den yüzde 8 düşüşle 6 bin 210, Romanya'dan yüzde 2 düşüşle 1819, Avusturya'dan yüzde 28 düşüşle 1516 ve Fransa'dan yüzde 80 düşüşle sadece 125 paket turu tercih eden turist geldi.

DHA