Piknik yolunda mahsur kalan üniversiteliyi itfaiye kurtardı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde pikniğe giderken kayalık bölgede mahsur kalan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Kadir Sarı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören 6 öğrenci, Gülüç Beldesi Kepez Mahallesi Dağ Evleri mevkisinde piknik yapmak için yola çıktı. İki gruba ayrılan öğrencilerden Kadir Sarı ve arkadaşı, patika yoldan çıkıp dağlık alandan tırmanarak yolu kısaltmak istedi. Kadir Sarı, yaklaşık 100 metrelik kayalık bölgede mahsur kaldı. Arkadaşları Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. İtfaiye Arama Kurtarma ekibi, Dağ Evleri mevkisinden yaklaşık 1 kilometre yürüyerek Kadir Sarı'nın mahsur kaldığı alana ulaştı. İp yardımıyla aşağıya inen ekipler, Kadir Sarı'yı yukarıya çıkararak kurtardı. Sağlık durumu iyi olan Kadir Sarı ve arkadaşları, itfaiye ekipleri eşliğinde Dağ Evleri Mevkii'ndeki piknik alanına ulaştı.

DHA