Polisin aradığı otomobildeki kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta 33 yaşındaki Ayşe T., iç çamaşırında 590 uyuşturucu hap ile yakalandı. Yapılan araştırmada Ayşe T.'nin erkek kardeşinin de aynı suçtan tutuklu olduğu ortaya çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Gaziantep- Kahramanmaraş Karayolu'nda bir otomobili şüphe üzerine takibe aldı. Ekipler, bir süre takip ettiği aracı, kent girişinde durdurdu. Kimlik kontrolünde araçtakilerin birçok suçtan kaydı olan Salih C. ile 60 yaşındaki Fatma T. ve kızı Ayşe T. olduğu belirlendi. Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden üst araması yapılan Ayşe T.'nin iç çamaşırından 590 uyuşturucu hap ele geçirildi.

KARDEŞİ CEZAEVİNDE

Yapılan araştırmada Ayşe T.'nin erkek kardeşi 20 yaşındaki Fevzi T.'nin 3 Temmuz 2016'da uyuşturucu hap ile yakalanıp tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.

DHA