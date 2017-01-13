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Şanlıurfa Haberi: PYD denetimindeki Telabyad ile Akçakale arasına beton duvar

PYD denetimindeki Telabyad ile Akçakale arasına beton duvar
10:0913 Ocak 2017
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PYD denetimindeki Telabyad ile Akçakale arasına beton duvar
PYD denetimindeki Telabyad ile Akçakale arasına beton duvar

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi ile Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad kenti arasındaki sınır hattına, modüler beton duvar örülmeye başlandı.
Akçakale'nin karşısında bulunan ve Suriye'deki iç savaşının ardından önce Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), ardından DEAŞ ve son olarak da 2015 yılının Haziran ayında PYD denetimine giren Rakka'ya bağlı Telabyad ile Türkiye arasındaki sınır hattına 30 kilometre uzunluğunda modüler beton duvar örülmesi kararlaştırıldı. Güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulduğu Telabyad sınırında iş makineleriyle yapılan zemin düzleştirmesinin ardından, modüler beton duvar blokları yerleştirilmeye başlandı. 3 metre yüksekliğindeki beton bloklar, vinçler yardımıyla sınır hattına yerleştiriliyor. Jandarmalar da, sınır hattında çalışan işçi ve iş makinelerinin güvenliğini zırhlı araçlarla sağlıyor.

 

 

 

DHA

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