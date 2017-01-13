Rize’de asma köprü, duble yol inşaatının üzerinde kaldı

RİZE’de merkeze bağlı Akarsu Köyü’nde, Taşlıdere Deresi üzerinde bulunan 60 metre uzunluğundaki asma köprü, yenisinin yapılması konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yapımı devam eden duble yol inşaatının üzerinde kaldı. Köprünün kaldırılmasına izin vermeyen ve yenisinin yapılması için kendilerine söz verilmesini bekleyen köylüler, köprüde nöbet tutmaya başladı.

Rize- Güneysu arasında duble karayolu inşaatı nedeniyle Akarsu Köyü’nde yol genişletme ve istinat duvarı yapımına başlandı. Taşlıdere üzerinde bulunan 60 metre uzunluğundaki 55 yıllık asma köprü de yol yapımı nedeniyle karayolları ekiplerince kaldırmak istendi. Ancak, Akarsu Köyü sakinleri, derenin diğer tarafındaki yola ve iş yerlerine ulaştıkları köprünün kaldırılmasına karşı çıktı yenisinin yapılması sözü verilinceye kadar köprüyü yıktırmama kararı aldı. Karayolları ile köylüler arasında yenisinin yapılması konusunda anlaşma sağlanamayınca asma köprü, yapımı devam eden duble yol inşaatının üzerinde kaldı.

"YENİSİ YAPILMADAN YIKTIRMAYACAĞIZ"

Akarsu Köyü muhtarı Bayram Dinç, yol inşaatı nedeniyle daha önce başka bir asma köprünün kaldırıldığını hatırlattı, şimdi duble yol üzerinde kalan ikinci köprünün de kaldırılmak istendiğini belirterek şunları söyledi:

"DSİ ve Karayollarına başvurduk, köprü yapılmasını istedik. Söz verdiler ama aradan 1.5 yıl geçmesine rağman yapılmadı. Yol inşaatı bitiyor. Asma köprü duble yol üzerinde kaldı. Devlet yol yaparken vatandaşın ihtiyacı olan köprüyü de yapmalı. Bu yol Cumhurbaşkanımızın ilçesine giden yoldur. Buraya yeni bir asma köprü istiyoruz. Köprü yapılmadan bunu yıktırmayacağız."

Akarsu Köyü sakinlerinden Mehmet Topçu da, köprünün kendileri için büyük ihtiyaç olduğunu belirterek, yenisinin yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

DHA