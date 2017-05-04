Sahiplenilen 3 ayaklı 'Garip' adlı köpek, İstanbul'a götürüldü

SİVAS'ın Suşehri İlçesi'nde sokakta bulunan ve doğuştan sol arka bacağı olmadığı için barınağa konulan 2 aylık 'Garip' adlı yavru köpeği gazeteci Senem Selimi sahiplenerek İstanbul'a götürdü.

Suşehri Belediyesi ekipleri Nisan ayı içinde ilçedeki başıboş köpeklerin toplanması için çalışma başlattı. Ekiplerin Kemalpaşa Mahallesi üzerinde yaptıkları çalışmalar sırasında bulunan, sol arka bacağı olmayan kangal kırması erkek yavru köpek dikkat çekti. Belediye veterinerinin yaptığı muayenede doğuştan yavru köpeğin sol arka bacağının olmadığı tespit edildi. Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in talimatıyla barınağa konulan köpek korumaya alındı. DHA'nın haberi sonrası yavru köpeğe sahip çıkmak için girişim yapanlar oldu.

SELİMİ SAHİPLENDİ, ADI 'PAŞA' OLDU

Haberi basından gören Milliyet Gazetesi yazarlarından Sanem Selimi, yavru köpeği sahiplenmek için harekete geçti. Belediye ile temasa geçen Selimi, İstanbul'dan Sivas'ın Suşehri ilçesine özel bir araç gönderdi. Belediye barınağında bulunan yavru köpek teslim alınarak İstanbul'a götürüldü. Köpeği sahiplenen Senem Selimi, adını da 'Paşa' olarak değiştirdi. DHA'nın telefonla görüştüğü Selimi, 'O artık bana emanet. Garip olarak büyümemesi için adını da 'Paşa' olarak değiştirdik. Şu an İstanbul'da özel bir klinikte bakımları yapılıyor. Bundan sonra benimle birlikte olacak' dedi.

DHA