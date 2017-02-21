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İstanbul Haberi: 'Sahte çürük raporu' davasında savcı mütalaasını açıkladı (1)

'Sahte çürük raporu' davasında savcı mütalaasını açıkladı (1)
16:0421 Şubat 2017
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'Sahte çürük raporu' davasında savcı mütalaasını açıkladı (1)
'Sahte çürük raporu' davasında savcı mütalaasını açıkladı (1)

 

 

Hayati KILIÇ / İSTANBUL, (DHA) "Sahte çürük raporu" soruşturmasına ilişkin haklarında dava açılan emekli Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandıkları davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, tüm sanıkların "örgüt üyeliği" suçundan beraati talep edildi. Emekli Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçok ile birlikte toplam 8 sanığın "Dolandırıcılık' suçundan beraati istendi. Savcı, sanıklar Tugay Tepe, Erdem Kılıç ve Tamer Alan'ın ise "Dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

 

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