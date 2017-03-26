Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Adil Öksüz açıklaması (2)

AK PARTİLİ KÖKTAŞ'TAN DA AÇIKLAMA

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, bir gazetede hakkında yer alan 'Adil Öksüz'ün kaçırılmasına yardım etti' şeklindeki haberi yalanladı. Köktaş, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"26 Mart 2017 tarihinde Aydınlık Gazetesi'nde; Ak Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş olarak şahsım, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili yapılan haber ve içeriği tamamen asılsız, asparagas ve senaryo içerikli olup, şahsımı karalamaya ve itibarsızlaştırmaya yönelik yapılmıştır. Söz konusu haberin tamamen asılsız ve mesnetsiz olduğu Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla, kalem kalem yalanlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Şahsımı itibarsızlaştırmak ve içerisinde bulunduğumuz referandum sürecini baltalamaya yönelik yapılan bu haber ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızı tekzipten başlamak üzere kullanacağız ve hukuk önünde iddia sahiplerini iddialarını ispata davet edeceğiz."

DHA