Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

SAMSUN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde yapılan uyuşturucu operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Jandarma Komutanlığı'nın asayişe yönelik çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Vali İbrahim Şahin tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi:

"İl Jandarma Komutanlığınca, Alaçam, Bafra, 19 Mayıs ve Yakakent ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik alınan duyumlar üzerine Alaçam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda planlı faaliyet çalışmalarına başlanılmıştır. Alaçam ilçe merkezli yapılan araştırmalar neticesinde 18 şüpheli şahıstan oluşan uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak İstanbul, Kocaeli, Samsun 19 Mayıs, Bafra, Alaçam, Yakakent ilçelerinde, soruşturma kapsamında yapılan ara operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerinin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 194 adet sentetik hap, 407 gram bonzai, 184 gram esrar, 2 gram eroin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif çaplarda 38 adet fişek ele geçirilmiştir. Samsun İl Jandarma Komutanlığınca şüphelilerin yakalanmasına yönelik 21 Şubat 2017 tarihinde 108 personel, 29 araç ile İstanbul'da 2, Kocaeli'nde 2, Samsun Alaçam ilçesinde 12, Bafra ilçesinde 4, 19 Mayıs ilçesinde 1 ve Yakakent ilçesinde 1 olmak üzere toplam 22 adrese Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Şüpheli şahısların evlerinde, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet 7.65 mm tabaca şarjörü, 2 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, 40 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 7 gram kubar esrar, 6 gram kenevir tohumu, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet çelik kasa ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında gerekli adlı işlemler yürütülmektedir. Operasyon kapsamında, 18 şüpheli yakalanarak adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alınmışlardır."

DHA