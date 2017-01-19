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Manisa Haberi: Şarampole yuvarlanan traktörün altında kalıp öldü

Şarampole yuvarlanan traktörün altında kalıp öldü
17:2519 Ocak 2017
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Şarampole yuvarlanan traktörün altında kalıp öldü
Şarampole yuvarlanan traktörün altında kalıp öldü

MANİSA'nın Sarıgöl İlçesi'nde, şarampole yuvarlanan römorklu traktörün altında kalan sürücü 49 yaşındaki Ramazan Eldeş öldü.
Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Kahramanlar Mahallesi Hacıbekirler Sokak'ta meydana geldi. Evine römorklu traktörüyle kum taşıyan Ramazan Eldeş, yönetimindeki 45 TA 0481 plakalı traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole devrilen traktörün altında kalan Eldeş, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Eldeş, kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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